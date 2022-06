Cientistas identificam novo neurônio envolvido na formação de memórias

O cérebro humano tem mais de 900 bilhões de neurônios e, apesar dos avanços da ciência, os pesquisadores ainda estão descobrindo os diferentes tipos de células que ele abriga e quais são as funções específicas delas.

O último achado foi feito por uma equipe da Aarhus University, na Dinamarca, e da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ao estudar ratos, os pesquisadores descreveram um novo tipo de neurônio que está relacionado com a transformação de grandes eventos em memórias duradouras.

As células foram chamadas de Theta-Off Ripple-On (TORO) e estão localizadas no hipocampo. O estudo foi publicado na revista científica Neuron.

“Os neurônios TORO propagam as informações de ondas agudas amplamente no cérebro e sinalizam que um evento de memória ocorreu”, explica o pesquisador Marco Capogna, em entrevista ao site da universidade. A atividade das células está sincronizada com ondas magnéticas que são conhecidas por “salvar” as memórias no cérebro.

Os neurônios TORO também parecem estar envolvidos na liberação do neurotransmissor ácido gama-aminobutírico (conhecido pela sigla em inglês, GABA), que é conhecido pelo efeito calmante na atividade cerebral. A maioria das células que emite o neurotransmissor o faz quando o cérebro está em alta atividade, como durante o movimento. Com os neurônios TORO, acontece o oposto.

