Cientistas indicam o que comer para viver mais. Veja o cardápio

Descobrir como aumentar a expectativa de vida sempre foi um dos principais objetivos da ciência.

Os pesquisadores americanos Valter Longo, da Universidade do Sul da Califórnia, e Rozalyn Anderson, da Universidade de Wisconsin, colaboraram com o tema ao apontarem hábitos alimentares que previnem doenças e garantem mais anos de vida.

Em um estudo publicado na revista científica Cell, os pesquisadores listaram recomendações importantes construídas após uma varredura em centenas de artigos e pesquisas sobre alimentação e longevidade.

– O que evitar: carnes vermelhas. De acordo com os estudiosos, evitar as proteínas de origem animal, principalmente as vermelhas, reduz os processos infamatórios do organismo.

– O que comer moderadamente: carboidratos refinados, como pães e massas; proteínas (dar preferência para as de origem vegetal, como feijão e ervilha); gorduras (optar pelas vegetais também, como azeite, amêndoas e abacate); carnes brancas em geral, como peixe e frango. Todos esses itens podem ser consumidos na dieta da longevidade, mas com controle e moderação.

– O que comer à vontade: legumes; folhas verdes escuras; pratos feitos com grãos integrais; amendoim; castanhas; nozes; frutas (principalmente as vermelhas); chocolate amargo, preferencialmente os sem adição de açúcar.

matéria original:

https://www.metropoles.com/saude/cientistas-indicam-o-que-comer-para-viver-mais-veja-o-cardapio

Metrópoles