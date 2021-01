Cirone Deiró defende plano emergencial para o enfrentamento da Covid-19

Em reunião com o secretário de saúde do estado, Fernando Máximo e o chefe da casa civil, Júnior Gonçalves, o deputado Cirone Deiró cobrou a execução de um plano emergencial para o enfrentamento da Covid-19. O parlamentar chamou a atenção dos representantes do governo para o crescimento do número de pessoas infectadas e o aumento de óbitos. “Desde o início da pandemia temíamos por esse momento. O colapso no sistema de saúde de 100% dos municípios rondonienses revela que governo precisa agir em várias frentes para controlar o crescimento da pandemia”, alertou.

De acordo com o deputado Cirone Deiró, além de criar condições favoráveis para a contratação de profissionais da saúde em todas as áreas, especialmente médicos, o governo precisa investir em campanhas de conscientização da população. Ele citou a necessidade urgente de reforçar a importância de a população fazer uso de máscara e manter as medidas de distanciamento social e do uso de álcool em gel. “Estamos falando em medidas que podem salvar vidas, enquanto esperamos a chegada da vacina. É perceptível que a população não está considerando essas medidas básicas na prevenção contra o vírus”, alertou.

Ao final da reunião, o deputado recebeu a garantia dos representantes do governador Marcos Rocha de que será encaminhado na próxima semana, um plano de valorização salarial para os profissionais da saúde que estão na linha de frente. A medida busca atender aqueles trabalhadores que já estão atuando e também deve contribuir para o preenchimento das vagas que estão em aberta nas unidades hospitalares da capital e do interior. “Essa era uma das nossas reivindicações desde do início da pandemia, criar uma gratificação diferenciada para quem está na linha de frente no enfrentamento da Covid”, afirmou.

O parlamentar também cobrou do secretário de saúde, Fernando Máximo, maior apoio aos secretários municipais de saúde no enfrentamento à Covid-19. Cirone lembrou aos representantes do governo que a maioria dos municípios rondonienses estão com novos gestores nas pastas da saúde, e que nesse momento a secretaria de estado da saúde deve ter uma equipe técnica dando suporte e orientando os municípios em relação aos protocolos de atendimento aos pacientes diagnosticados com a Covid-19. “Esse primeiro atendimento e a devida orientação aos pacientes pode ser determinante para o êxito do tratamento”, concluiu, ao defender que técnicos da secretaria da saúde atuem para orientar os municípios em relação aos protocolos de atendimentos.

Cirone Deiró disse ainda que todos os deputados estão comprometidos em votar essa proposta que será enviada pela equipe do governador Marcos Rocha. Segundo ele, essa é mais uma resposta do governo para o enfrentamento da pandemia e que terá total apoio da Assembleia Legislativa. “O Momento exige medidas emergenciais do governo, mas também requer da população que continuem seguindo as orientações das autoridades da saúde, como o uso de máscaras, manter o distanciamento social e os cuidados com higiene pessoal”, finalizou.

Fonte: ALE-RO