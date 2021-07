Cirone Deiró é favorável à prorrogação do benefício para atender famílias em vulnerabilidade social

O deputado Cirone Deiró (PODE) manifestou seu voto favorável pela aprovação do Projeto de Lei enviado à Assembleia Legislativa pelo governador Marcos Rocha que autoriza a prorrogação do auxílio emergencial para cerca de 28 mil famílias em situação de vulnerabilidade social. Criado pela Assembleia Legislativa em julho de 2020, a iniciativa busca reduzir os impactos sociais e econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus, especialmente nas famílias em vulnerabilidade social. A ação é executada pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, sob a coordenação da secretária Luana Rocha e busca reduzir os efeitos sociais e econômicos em decorrência da situação de calamidade pública em razão da pandemia do COVID-19.

O Projeto de Lei para a prorrogação do benefício às famílias está pautado para ser votado na sessão da Assembleia Legislativa, dessa terça-feira, 06 de julho. O programa Amparo de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social se soma ao Cartão Alimentação Escolar que está atendendo alunos da rede estadual de ensino com o mesmo perfil socioeconômico. Cirone Deiró, que foi um grande defensor da prorrogação do benefício do Cartão Alimentação Escolar, destacou o apoio irrestrito da Assembleia Legislativa na criação do Cartão Alimentação Escolar e do programa Amparo e na aprovação de recursos destinados a execução dos mesmos. “Meu voto sempre será em favor do bem-estar das pessoas. Por isso, defendo a aprovação da prorrogação do programa Amparo”, justificou.

Em reuniões e encontros que tem mantido com diferentes segmentos da sociedade, Cirone Deiró tem recebido inúmeros apelos pela prorrogação do programa Amparo, que desde julho de 2020, destina o valor de R$ 100 reais mensais para as famílias de baixa renda. Para a dona de casa, Maria Pereira Gomes, mãe de três filhos, o benefício tem feito a diferença na alimentação dos seus filhos. “É a garantia de que eles não vão passar fome. Imagino que essa é a situação de tantas outras mães que atravessa as dificuldades desse momento de pandemia”, desabafou.

Na avaliação do deputado, a prorrogação do programa de apoio social Amparo se justifica por responder ao anseio das pessoas que perderam seu trabalho e não têm a quem recorrer. Segundo o deputado, a iniciativa do governador Marcos Rocha em enviar à Assembleia Legislativa Projeto de Lei prorrogando essa importante ação de apoio as pessoas em situação de vulnerabilidade social, demonstra sensibilidade com as pessoas que foram afetadas frontalmente pela crise social provocada pela pandemia. “Os trabalhadores informais foram os mais afetados”, assegurou.

Segundo o deputado, os trâmites para a prorrogação do benefício deverão ser agilizados, considerando que a Secretaria de Estado da Ação social já tem os cadastros das famílias que já estão recebendo o benefício desde julho de 2020. São famílias beneficiárias titulares do Programa Federal Bolsa Família em Rondônia, estar na condição de beneficiária na folha de pagamento do bolsa família do mês de abril de 2020 e ter informado no Cadastro único (CadÚnico). “Minha expectativa é que logo após a aprovação pela Casa de Leis o programa seja retomado imediatamente”, destacou.

Cirone Deiró disse que a decisão do governador Marcos Rocha está em sintonia com as medidas adotadas pelo Presidente Jair Bolsonaro de prorrogar prorrogação do pagamento do auxílio emergencial. Segundo o deputado, enquanto o processo de vacinação não avança, as pessoas não têm segurança de retomar suas atividades. “Esse retorno deverá ocorrer de forma gradativa e precisamos estar ao lado dessas pessoas que foram mais impactadas pela pandemia da Covid-19”, concluiu o deputado.

Via ALE-RO