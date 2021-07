Clube vilhenense faz campanha de arrecadação em prol do time feminino para a disputa do Rondoniense

Clube vilhenense faz campanha de arrecadação em prol do time feminino para a disputa do Rondoniense Segundo a coordenadora do clube, a ação foi inspirada em clubes como Cruzeiro, Portuguesa e Rio Branco

Sob a coordenação de Viviane Andrade, o Barcelona Futebol Clube está confirmado na disputa do Campeonato Rondoniense Feminino 2021, que irá acontecer em Cacoal, entre os dias 09 e 15 de setembro.

Escolhido para assumir o comando técnico do clube, Rômulo de Jesus, alinhado com a coordenadora Viviane Andrade, já realizou uma seletiva com atletas da região e 11 meninas foram escolhidas para integrarem o elenco que terá atletas remanescentes do Barcelona vice-campeão estadual em 2017. O Barcelona inicia os treinos no dia 05 de agosto.

Esta semana, o clube lançou uma campanha de doação, de qualquer valor, para ajudar a custear as despesas, inclusive com a ajuda de custo das atletas. A reportagem conversou com coordenadora Viviane Andrade que disse que os interessados em ajudar o Barcelona Feminino podem doar qualquer valor via Pix usando a chave (69) 99390-1468. “Nós resolvemos fazer a campanha, assim como alguns grandes clubes como o Cruzeiro, Rio Branco, Portuguesa, vêm fazendo, para buscar oferecer às atletas as condições necessárias para desenvolverem um bom trabalho”, disse.

Viviane Andrade confidenciou que estuda a possibilidade de sortear alguns prêmios como camisetas e bolas para os doadores. “Nossas camisas ainda estão sendo confeccionadas. A ideia é sortear uma camisa, de uma bola, algo nesse sentido para as pessoas que vem nos apoiando”, disse a coordenadora antes de concluir: Àqueles que quiserem apoiar de uma forma maior, sendo um patrocinador, a gente está aberto. “Ainda temos espaços nas camisas e nos calções”, revelou.

Via Rogério Perucci/Folha do Sul