CNJ enfraquece magistratura com interferência ilegal de Fux a favor do Itaú

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) está julgando, desde o dia 6 de outubro do ano passado, uma interferência provocada pelo ministro Luiz Fux, que preside o CNJ, em um processo transitado em julgado pela justiça do Pará. A juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos determinou bloqueio de R$ 2,09 bilhões nas contas do Banco Itaú e Fux, atendendo um pedido do banco, através do advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do também ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso.

O ministro mandou que ela desbloqueasse o dinheiro e se abstivesse de promover qualquer ato no processo. De acordo com Fux, a ‘’decisão foi teratológica’’ e precipitada, tendo em vista que ‘a juíza concedeu liminar levantando o dinheiro’. O ministro disse ainda a seus pares no Conselho, que a magistrada havia impedido o acesso dos advogados do banco ao processo.

O problema é que Fux ouviu apenas a versão do advogado do Banco Itaú, sem sequer se ater ao que está no processo. O dinheiro nunca foi bloqueado. O banco alegou uma ‘falha’ em seu sistema, portanto, o ministro repetiu uma mentira.

Tudo isso está registrado pelo acesso ao Tribunal de Justiça e nos logs de sistema, mesmo assim a mentira foi mantida. A reclamação baseada em mentiras e distorções rendeu à juíza o constrangimento de ter uma decisão totalmente amparada na lei, colocada em dúvida pelo presidente do CNJ, um conselho que deveria garantir a segurança dos magistrados em processos envolvendo grupos poderosos.

O Itaú é o maior banco privado do país, se comporta como se estivesse acima da lei.

A juíza se defendeu perante à corregedoria do TJPA, e publicou, no dia 7 de outubro de 2020, um longo relato explicando sua conduta no processo. A reclamação do Itaú é infundada, e vem servindo apenas para o banco promover um calote no acionista que moveu o processo, que tramita há 19 anos na justiça do Pará.

