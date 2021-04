CNJ exclui vídeos e restringe acesso a algumas sessões plenárias de 2020, entre eles, a que Fux tenta justificar interferência a favor do Itaú

O Conselho Nacional de Justiça, estranhamente, excluiu e restringiu acesso a algumas sessões plenárias que foram transmitidas ao vivo em 2020, entre elas a 319º, do dia 6 de outubro, na qual o ministro Luiz Fux apresentou suas justificativas para cassar a decisão da juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, que havia determinado o bloqueio nas contas do Banco Itaú, para cumprimento de sentença transitada em julgada na Corte.

No canal do CNJ no Youtube aparece disponibilizada a sessão do dia 21 de julho de 2020 (314º) e salta para a 324º, de 9 de fevereiro deste ano. Todas as outras foram excluídas ou estão com a mensagem de ‘vídeo privado’. No canal, ou na página do CNJ não consta nenhuma explicação para a medida, que estranhamente foi tomada referente apenas a este período.

Os vídeos teriam que aparecer na playlist de sessões plenárias.

Foi na sessão de 6 de outubro de 2020 que o ministro Luiz Fux apresentou a seus pares a decisão que havia tomado dias antes, como Corregedor interino do CNJ, de cassar a decisão da magistrada, atendendo a um pedido feito em reclamação, pelo advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro Luís Roberto Barroso, em um processo bilionário que tramita na justiça do Pará contra o banco Itaú.

A ação, de direito privado, diz respeito a um lote de ações do banco, emitido nas décadas de 70 e 80, que um acionista tenta receber os dividendos, calculados pela justiça e peritos em R$ 2,09 bilhões. A juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, ao assumir o processo por redistribuição, determinou o bloqueio nas contas do banco para saldar a dívida, e Fux, acatando o pedido do advogado, cassou a decisão, determinando que qualquer valor bloqueado fosse devolvido.

Além do fato do CNJ não ser instância recursal, portanto a decisão do ministro foi ilegal, os argumentos apresentados pelo advogado eram de uma infantilidade que não seriam acatadas por nenhum tribunal. Ele alegou na peça que a juíza foi ‘parcial’ em sua decisão por não ter comunicado o banco previamente sobre o bloqueio. Disse ainda que ‘havia sido impedido de acessar os autos do processo’, sendo que ele não estava habilitado por não ter apresentado procuração numa ação que tramita sob segredo de justiça a pedido do próprio banco, e ainda que a juíza estava ‘levantando os valores’ que sequer foram bloqueados, mas não por conta de interferência de Fux, mas por dois outros motivos, o primeiro, alegado pelo banco, foi que seu sistema estava com problemas em relação ao recém implantado SISBAJUD e o segundo que não tinha esse valor na conta, conforme mostraram os próprios advogados em telas de segurança encaminhadas ao Tribunal (detalhes mais abaixo).

Na sessão plenária do dia 6 de outubro, Fux apresentou o caso a seus pares, e foi advertido, em voto, pelo conselheiro Mário Guerreiro, que sua interferência feria as atribuições do CNJ, que não tinha competência para reverter, cassar ou alterar decisões judiciais, cabendo ao Conselho tratar apenas de questões administrativas.

Mesmo assim, Fux vem mantendo sua decisão liminarmente, sem levar o caso ao Plenário, deixando a juíza como suspeita.

Curioso que o CNJ apagou e restringiu alguns vídeos em seu canal ao mesmo tempo em que divulga critérios para o ranking da transparência 2021.

A vergonhosa ‘instância Fux’