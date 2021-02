Coisas que fazemos que não funcionam contra o coronavírus

Lavar as mãos, manter o distanciamento social, usar máscaras. Médicos e autoridades de saúde repetiram isso a exaustão e, até agora, junto com a vacina, são a regra de ouro para viver nesta época de pandemia.

Mas não é a única coisa que fazemos para nos proteger. Para a reabertura, os países adotaram uma série de medidas como medição da temperatura em locais públicos, instalação de desinfecção com esteiras e em cabines. E em casa, a limpeza passou a focar nos sapatos, sacolas de compras e outros objetos que trazemos da rua.

Em março do ano passado, soubemos que o coronavírus poderia sobreviver em superfícies por até três dias. Posteriormente, o Center for Disease Control (CDC), agência de controle dos EUA, disse que o Covid-19 não se espalhava facilmente pelas superfícies.

De acordo com os especialistas, a probabilidade de o vírus ficar preso no saco é baixa e elimina-lo não é fácil porque sairia em pedaços. Para se infectar (se o vírus estivesse aí), o saco teria que “explodir”. O indicado é sempre lavar as mãos após o manuseio, pois há o risco de leva-las ao nariz ou na boca criarem um mecanismo de entrada.

O mesmo vale para botões de elevadores, onde algumas pessoas usam pauzinhos, chaves, cotovelo, tudo o que você tiver em mãos. O indicado é lavar as mãos depois de tocar em superfícies.

Outra medida comum é tomar a temperatura. Segundo o CDC, o vírus não produz febre, aproximadamente 10%. São poucos casos que produz febre e quando há, vem junto com mal estar e é provável que sairá para a rua.

Já as barreiras que vemos em bancos, supermercados, restaurantes e outros estabelecimentos públicos, geralmente de plástico ou acrílico para promover a distância e espaços separados, funciona.

A agência diz que sim, funciona. Para eles, tudo que pode ser usado para bloquear a passagem de gotículas da respiração de uma pessoa para outra evita o contágio. É o princípio pelo qual as máscaras funcionam (adequadas e bem ajustadas).

O que funciona?

Evite aglomerações, privilegie atividades ao ar livre e não espaços fechados, evite encontros com muitas pessoas e sim, lave as mãos sempre, mantenha o distanciamento social e use máscaras.

IstoéDinheiro

foto ilustrativa