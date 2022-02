Colecionando calotes e blindado pelo escritório da família Barroso e Fux, Itaú divulga lucro de R$ 25 bilhões

O banco Itaú informou nesta quinta-feira (10) que encerrou 2021 com lucro líquido de R$ 24,988 bilhões, acima do observado em 2020, quando reportou ganhos de R$ 18,9 bilhões.

No país marcado por uma profunda crise econômica, política e moral, o Itaú chafurda acumulando lucros obscenos, vendendo dinheiro com juros estratosféricos, estipulados por ele próprio, afinal, o banco manda na Federação Brasileira dos Bancos, é responsável pelo aval do nome do presidente do Banco Central e é blindado pelo Supremo Tribunal Federal, afinal, é defendido por ninguém menos que o escritório da família do ministro Luís Roberto Barroso.

Essa blindagem ajuda também a explicar os lucros astronômicos acumulados pelo banco Itaú, afinal, dívida só vale para os outros, já que o Itaú se recusa reiteradamente a honrar seus compromissos. E ele deve para União, Estados, municípios, pessoas físicas e jurídicas, e em todos os casos, todos mesmo, recorre indefinidamente. Não importa se a outra parte está morrendo ou acumulando dívidas por conta daquele processo. Não interessa se o problema foi criado pelo próprio Itaú, como é o escandaloso episódio envolvendo o deputado estadual carioca André Correa e seu chefe de gabinete, que passaram um ano presos porque o Itaú conseguiu transformar um depósito de R$ 5 mil em R$ 34 milhões, e ainda encaminhou ao Ministério Público a ‘denúncia’ de que havia algo errado nas contas do parlamentar.

A irresponsabilidade do Itaú virou uma condenação por danos morais de R$ 300 mil para o deputado e R$ 200 mil para seu chefe de gabinete. Mesmo assim, o Itaú anunciou que vai recorrer.

A blindagem patrocinada pelo escritório da família Barroso também envolveu outro ministro, Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e Conselho Nacional de Justiça. Não está claro se Fux foi induzido ao erro ou simplesmente embarcou ‘na camaradagem’ em um caso estupidamente escandaloso, um processo de R$ 2,09 bilhões, que transitou em julgado contra o banco, e não cabendo mais recursos, o advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro Barroso, resolveu acusar a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, responsável pela ação, de estar sendo ‘parcial’, e ainda mentiu, alegando que ela estava levantando valores que nunca foram bloqueados.

A mentira do ‘barrosinho’ convenceu Fux, que rasgou a Constituição, jogou no lixo a jurisprudência do Supremo, e agindo como corregedor do CNJ, cassou a ordem de bloqueio que a juíza havia emitido contra o banco, e ainda proibiu-a de atuar no processo.

Sabe quanto tempo faz? Mais de um ano. Foi em setembro de 2020, e em 6 outubro Fux levou sua interferência bisonha ao conhecimento de seus pares no CNJ. Desde então o caso está parado. E os prejuízos são todos da parte que venceu o processo.

Acumular lucros dando calote é fácil.

O Itaú deveria ser auditado pela Receita Federal, proibido de operar no Mercado pela CVM e suspenso pelo Banco Central. Isso se o Brasil fosse um país sério…

