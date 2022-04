Colheita do café inicia em RO; Governo do Estado entrega trator para vencedor do 6º Concafé

A entrega da premiação do primeiro lugar para família Hel, ganhadora da 6ª edição do Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia (Concafé), realizado outubro de 2021, aconteceu neste sábado (2), durante o lançamento do “Dia do Início da Colheita do Café” no Estado.

A cerimônia foi realizada na propriedade da família, na linha 144 no quilômetro 16, lado norte, em Migrantinópolis, distrito do município de Novo Horizonte d’Oeste.

O Concafé é promovido pelo Governo de Rondônia, por intermédio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater-RO) e Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron-RO).

Segundo o coordenador de Desenvolvimento Agropecuário (CDAP) da Seagri, Janderson Dalazen, o Governo de Rondônia investe em tecnologias e incentivos aos produtores rurais para produzirem cafés de qualidade.

“Hoje estamos lançando oficialmente o Dia do início da Colheita do Café, aproveito para falar aos produtores para realizarem a colheita somente quando os frutos estiverem maduros para terem mais qualidade e rendimento para a sua lavoura. O Governo de Rondônia tem investido no programa “Plante Mais”, são 5,3 milhões de mudas que estão sendo entregues para os agricultores familiares de todo o Estado de Rondônia, incentivando a produção de café. Você produtor que tem interesse em cultivar café, procure a Emater, em qualquer um dos nossos municípios e pegue a orientação. O café é uma cultura muito rentável, que ajuda a valorizar o nosso produtor, uma cultura que está elevando o nome do Estado de Rondônia cada vez mais”, explicou.

Dalazen pontua ainda que o Concafé é um concurso que tem dado evidência nos investimentos e incentivos do Governo de Rondônia aos cafeicultores. “O Concafé premia e incentiva os nossos produtores. Não é à toa que hoje, somos campeões nacionais. Em 2021 conquistamos o primeiro, segundo e terceiro lugar do melhor café robusto fermentado do Brasil, também daqui de Novo Horizonte d’Oeste. Isso mostra o potencial do café de Rondônia”, ponderou.

No total, 237 produtores de café Robusta Amazônico, de 30 cidades de Rondônia, participaram da 6ª edição do Concafé. Foram mais de 400 mil reais em premiação patrocinada.

O prêmio para o ganhador do primeiro lugar do 6º Concafé foi um trator cafeeiro cabinado modelo R65, no valor de mais de R$ 230 mil.

Emocionado, o cafeicultor Ronieli Hel, disse que o momento é de muita alegria para toda a família. “Nunca na história de Rondônia aconteceram tantos incentivos e investimentos para os produtores rurais. Hoje é só alegria. Quero agradecer a pessoa que me inspirou e não deixou desanimarmos, Poliana Perrut, foi à primeira vencedora do Concafé em Novo Horizonte d’Oeste”, comentou.

Para o agricultor Rondinely Hel, irmão do vencedor do concurso de 2021, o trator era um sonho da família para ajudar na colheita. “Veja que interessante, estávamos no Concafé prontos para assinar o contrato para comprar o trator. Meu irmão desistiu de assinar e falou que iriamos ganhar o trator do Concafé. Hoje o trator está sendo entregue para nós”, disse.

Os irmãos Hel, lembram que cresceram dentro da lavoura de café. “Nosso pai, desde quando veio do Espírito Santo para cá, fez um viveiro muito grande de café de mudas seminal. Desde então fomos criados e crescemos trabalhando com café. Quem quer produzir café de qualidade, procura a Seagri e a Emater, o Governo de Rondônia tem incentivado”, finalizou os cafeicultores.

Presente ao evento o vice-governador de Rondônia, José Jodan, fez questão de destacar que o Governo de Rondônia tem investido no homem do campo. “A economia do nosso Estado gira entorno da agricultura. Nossos produtores precisam desse apoio. Por isso, o Governo do Estado tem investido em distribuição de mudas de café e cacau clonal, distribuição de calcário, entrega de equipamentos e fortalecimento da Emater e Seagri para que possam dar uma assistência diferenciada aos agricultores”, ressaltou.

De acordo com o gerente regional da Emater, Alexandre Venturoso, o lançamento oficial da colheita do café 2022, é um momento impar para os produtores. “É um momento que muitos esperam ansiosos, por esse motivo a Emater está sempre pronta para auxiliar o produtor no que for preciso, para terem uma colheita satisfatória”, frisou.

O superintendente Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Rondônia, José Valterlins, destacou que é gratificante ver diversas ações do Governo Federal sendo executadas em parceria com o Governo do Estado de Rondônia. “Vejo aqui diversos convênios que foram entregues, atendendo a população. São veículos, secadores de café e equipamentos”, lembrou.

A secretária regional da Casa Civil, na região da Zona da Mata, Eliene Siqueira, “Lia”, enfatiza que as ações do Governo de Rondônia têm acontecido em todos os setores. “Os investimentos acontecem em todas as áreas, nos quatro cantos do Estado de Rondônia. Investimentos que melhoram a qualidade de vida da população. E não poderia ser diferente na agricultura, o setor que é a mola propulsora da economia de Rondônia”, finalizou.

Esteve presente ao evento o prefeito de Novo Horizonte d’Oeste, Cleiton Adriane Cheregatto, vereadores, demais autoridades e produtores rurais da região.

