Colisão entre carro e moto deixa Mãe e filho gravemente feridos

Mãe e filho ficaram gravemente feridos no final da tarde desta segunda-feira (22), após se envolverem em um gravíssimo acidente de trânsito nos cruzamentos das Ruas Calama e Elias Gorayeb no bairro Liberdade em Porto Velho.

As vítimas estavam ocupando uma motocicleta Honda CB 300 e seguiam na Calama sentido centro quando um carro que transitava na Elias Gorayeb avançou a preferencial e foi atingido pela moto onde as vítimas foram jogadas a vários metros de distância, sendo que a mulher teve uma fratura exposta em uma das pernas.

Uma equipe da Polícia Militar do batalhão de trânsito esteve no local e solicitou uma ambulância do Corpo de Bombeiros e prestou os primeiros socorros as vítimas sendo encaminhadas para a emergência do hospital João Paulo II.

Fonte: News Rondônia