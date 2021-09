Colisão entre duas motos deixa uma mulher ferida em Jaru Com o impacto entre as duas motos, a condutora da Biz acabou caindo ao chão e se lesionando.

Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Yamaha Fazer 250 e uma motoneta Honda Biz, ocorrido na tarde desta terça-feira (14) na avenida Rio Branco, no Setor 01 de Jaru, deixou uma mulher ferida.

Segundo informações, a condutora da Fazer seguia pela avenida, quando no trecho entre as ruas Padre Chiquinho e Afonso José, teria parado do lado direito da via e ao tentar sair, convergindo à esquerda, não teria avistado a aproximação da Biz, que era conduzida por outra mulher.

Com o impacto entre as duas motos, a condutora da Biz acabou caindo ao chão e se lesionando. O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local para prestar socorro à vítima, a conduzindo ao Hospital Municipal de Jaru para receber atendimento médico.

Uma guarnição da Patrulha de Trânsito da Polícia Militar também compareceu ao local para registro da ocorrência.

