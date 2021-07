Colisão entre moto e caminhonete deixa mulher ferida em Pimenta Bueno

Uma mulher que conduzia uma motoneta ficou ferida após ser atingida por uma caminhonete, na tarde desta quinta-feira (22), em um cruzamento no Centro de Pimenta Bueno (RO).

Depois do acidente, a vítima foi socorrida ao hospital com uma lesão na perna direita.

De acordo com o registro policial, a mulher seguia com a motoneta pela Avenida Presidente Kennedy, quando no cruzamento com a Rua Costa Marques, foi surpreendida e colidida pela caminhonete.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Municipal, onde recebeu cuidados médicos.

O motorista da caminhonete não se feriu e permaneceu no local o tempo todo, prestando o devido auxílio.

A Polícia Militar esteve no local para o registro da ocorrência e controlou o trânsito até a concussão da Polícia Técnica Cientifica.

Via Pimenta Virtual