Colisão entre motocicletas deixa duas pessoas mortas na BR364

No início da tarde desta segunda-feira, 18, um grave acidente ceifou a vida de dois motociclistas na BR364 em Cacoal.

De acordo com as primeiras informações, os dois motociclistas seguiam em sentido contrário, momento esse que um foi realizar uma ultrapassagem e colidiram em cheio.

Com a força do impacto as duas motocicletas ficaram totalmente destruídas, já os condutores com múltiplas fraturas pelo corpo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local, porém os dois jovens já estavam em óbito.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada onde foi feita a sinalização do trânsito até a chegada da perícia técnica, posteriormente liberados os corpos a funerária de plantão.

Até o presente momento a identificação das duas vítimas não foram divulgadas de forma oficial pela Polícia.

O que a nossa equipe conseguiu foi apenas a o primeiro nome da motocicleta CG titan, identificado como Dirceu.

Em grande congestionamento de veículos se formou de ambos os lados da rodovia federal.

A nossa equipe está acompanhando o caso, em breve novas informações…

Fonte: Pimenta Virtual