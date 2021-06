Colisão entre viatura da Força Nacional, ônibus e carro de passeio deixa motorista morto na BR-364

Porto Velho, Rondônia – Logo nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23), um grave acidente de trânsito foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal.

O acidente envolveu uma viatura da Força Nacional de Segurança, um carro de passeio e um ônibus, no KM 14 da BR- 364 ( próximo à Vila Princesa), sentido Acre. O motorista do carro, identificado como José Santana da Silva, 51 anos, morreu na hora, preso às ferragens.

De acordo com as primeiras informações de testemunhas, uma viatura da Força Nacional seguia na rodovia e teria feito uma ultrapassagem em local proibido, batendo quase que frontalmente contra o carro de passeio modelo Classic, que vinha no sentido aposto. O motorista da viatura , ao tentar evitar a batida, retornou e atingiu a lateral do ônibus, que seguia no mesmo sentido.

Com a violência da batida, o carro caiu na ribanceira e o motorista, ainda não identificado, morreu preso às ferragens. A viatura também caiu na ribanceira. Equipes de resgate do Samu e Corpo de Bombeiros chegaram no local , onde constatam que apenas um policial da viatura se feriu, mas não quis atendimento médico. O motorista do Classic morreu no local.

A PRF está no local sinalizando os dois lados da rodovia. A perícia e o rabecão já foram acionados para fazer os trabalhos necessários.

Tudorondonia