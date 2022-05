Colisão frontal entre carreta e carro de passeio deixa uma vítima fatal na BR-364 em Candeias do Jamari

Na manhã desta segunda-feira (16), a polícia Rodoviária Federal fez o registro de um gravíssimo acidente de trânsito com vítima fatal, durante a colisão frontal entre uma carreta bi trem e um carro de passeio que acabou resultando na morte do motorista do carro modelo Fiat Mob na altura do quilômetro 40 da BR-364, após município de Candeias do Jamari em Rondônia.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de reportagem do site HORA1RONDONIA, o Fiat Mobi seguia na rodovia sentido ao interior do estado quando de alguma forma acabou colidindo frontalmente com a carreta que seguia no sentido contrário e com a violência do impacto o carro foi jogado para fora da pista e o motorista teve morte instantânea, sendo constatado por uma equipe médica do município de Candeias do Jamari.

O local foi isolado e a perícia criminal junto com o rabecão da capital foram acionados para fazer os trabalhos necessários, onde posteriormente com ajuda de uma equipe do corpo de bombeiros o corpo do homem ainda não identificado foi retirada do veículo para que posteriormente fosse encaminhado para o Instituto Médico Legal.

Hora1Rondônia