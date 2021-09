Com 16 anos, jogadora que estava no Real Ariquemes é contratada para o São Paulo

Revelada pelo Real Ariquemes, a lateral esquerda Gisele, de 16 anos, acertou a ida para a categoria sub-18 do São Paulo. A jogadora esteve presente na permanência do furacão no Campeonato Brasileiro A2 Feminino. Nessa temporada, a equipe chegou às quartas da competição, quando foi eliminada pela ESMAC (PA).

– Gisele é uma atleta que está com a gente desde o ano passado. Desde o brasileiro estadual do ano passado. Teve já algumas oportunidades no mesmo ano. Nessa temporada, esteve com elenco do Brasileiro na Série A2 e ela atuou em algumas partidas, teve mais rodagens. Ela jogou contra o ASSEMURB no Acre. Aqui em Ariquemes ela foi titular contra a equipe do Iranduba, foi o jogo que ela foi muito bem, e esse jogo a equipe do São Paulo estava monitorando para mapear algumas atletas e a Gisele se destacou e pela idade dela chamou atenção – disse o gerente de futebol do Real.

Junto com a atleta foi para São Paulo Alisson Albino, gerente de futebol do Real, para visitar a estrutura do clube e apresentar a atleta.

Ainda segundo ele, a idade e o desempenho dela foram fundamentais para o acerto com o tricolor do Morumbi.

– A partida que ela fez com apenas 16 anos calhou de ser quando o pessoal do São Paulo estava observando. Eles entraram em contato com a gente demonstrando interesse na atleta e ai a gente fez acontecer as tratativas para que ela fosse negociada com a equipe do São Paulo. Inicialmente, ela foi incorporada e contratada pela equipe do Sub-18 do São Paulo que está jogando o Paulista. Vai ter o Brasileiro para jogar e é isso, a gente conseguiu abrir as portas legal lá com o São Paulo. Tem uma parceria ai bacana entre os dois clubes – afirma ele.

Na oportunidade, foram realizadas visitas ao Morumbi, com a diretora de futebol feminino do clube, Cléo Prado, e também uma visita ao Centro de Formação de Cotia. Ainda na visita, Albino encontrou Davi Lisboa, diretor de base do São Paulo, e Marcos Biasotto, executivo de futebol das categorias de base do clube.

Via Globoesporte.com