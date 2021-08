Com 24 gols marcados em três jogos, segunda rodada da Copa Cidade supera média de gols da primeira As confrontos de ontem foram válidos pelos grupos C, E e H do Torneio Masculino

A segunda rodada da Copa Cidade de Futsal, disputada ontem no Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira, superou a média de gols da primeira rodada. Ontem, as redes oram balançadas 24 vezes, média de 8 gols por partida, dois a mais do que a média registrada na primeira rodada. Os jogos de ontem foram válidos pelo Torneio Masculino com confronto pelos Grupos C, E e H.

Abrindo a rodada, o Pró Álcool FC venceu por 5-4 o Atlético Veneza-B. Destaque para John que marcou três vezes. Matheus e Pedro foram os autores dos outros dois gols do Pró Álcool FC. Pelo lado do Atlético Veneza-B destaque para Gabriel que marcou duas vezes. Bruno e Kenedy marcaram um gol cada.

Com o resultado o Pró Álcool FC lidera o Grupo E com pontos.

Na segunda partida da noite, o confronto foi pelo Grupo H entre Villa Real e LDG Gráfico, com vitória do Villa Real por 7-1, com três gols de João Yunes, dois de Deivid, um de Weverson, e um de Marcos. Matheus Santos descontou para o LDG Gráfico.

O Villa Real Lidera o Grupo H com 3 pontos.

Fechando a noite e a rodada, o Real Futsal/Conesul Veículos venceu por 5-2 o Comercial Golfetto/Bar Sem Lona com 3 gols de Anderson Oliveira e dois de Jandeison. Reginaldo e o camisa 6 diminuíram para o Comercial Golfetto/Bar Sem Lona.

O resultado coloca o Real Futsal/Conesul Veículos no topo do Grupo C com 3 pontos.

A Copa Cidade de Futsal segue com jogos na quinta-feira, 26:

Torneio Masculino

19h15 – Deportivo Cemetra x Atlético Veneza.

21h15 – Real Futsal x Gama Imóveis/Titanium.

Torneio Feminino

20h15 – MAF/Atlético FC x Aldeia Iquê TSN.

Via Folha do Sul