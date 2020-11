Com 74,94% das urnas apuradas, Hildon e Cristiane Lopes lideram

Em Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB) atual prefeito candidato a reeleição lidera com 34,01% dos votos apurados, seguido por Cristiane Lopes (PP) com 14,29% e em terceiro lugar está Vinicius Miguel (Rede) com 13,46%.

Breno Mendes (Avante) está em quarto, com 11,41% dos votos.

Para vereador, lideram Vanderlei Silva (Republicanos) com 2.759 votos; Edvilson Negreiros (PSB) com 2.517 e Ellis Regina (podemos) com 2.300 votos. Em quarto lugar está Alekis Palitot (PTB) com 2.281 votos e Marcio Pacele (PSB) com 2.229 votos.