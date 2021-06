Com -7,5°C, SC registra a menor temperatura do Brasil em 2021, diz Inmet

Temperatura mais baixa do país foi registrada na cidade de Bom Jardim da Serra. Mais de 30 cidades amanheceram com temperaturas negativas nesta terça.

Santa Catarina registrou o dia mais frio do ano no Brasil nesta terça-feira (29). Segundo o meteorologista Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura do país foi registrada em Bom Jardim da Serra, onde fez -7,5ºC, às 7h.

Em Urupema, na Serra catarinense, a mínima foi de – 6,5ºC, às 7h, segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora o tempo no Estado. Na cidade de São Joaquim, a temperatura mais baixa registrada nesta manhã foi -4,5ºC, às 8h. Em Urubici, no mesmo horário o termômetro chegou a -5,26ºC. Já em Água Doce, no Oeste, o registro foi de -3,39ºC, na madrugada.

No Estado, a menor temperatura registrada neste ano havia sido também em Bom Jardim da Serra. Na manhã de 26 de maio, a temperatura chegou a -5,77°C.

Ao longo do dia, a expectativa é de que as temperaturas sigam baixas. Com isso, o frio persiste e há chance de nevar em 23 municípios de Santa Catarina até as 11h desta terça (veja o vídeo abaixo).

Bom Retiro: -0,76ºC

Rio Rufino: -1,38ºC

Painel: -2,51ºC

Lages: -0,24ºC

Curitibanos: -1,1ºC

São Cristovão do Sul: -1,64ºC

Santa Cecília: -1,9ºC

Vargem: -0,55ºC

Rio Negrinho: -1,2ºC

Tangará: -2,28ºC

Monte Carlo: -1,2ºC

Brunópolis: -1,3ºC

Frei Rogério: -2,46ºC

Lebon Régis: -1,53ºC

Fraiburgo: -1,38ºC

Videira: -0,09ºC

Rio das Antas: -1,2ºC

Caçador: -2,15ºC

Irineópolis: -1ºC

Matos Costa: -2,26ºC

Campos Novos: -1,21ºC

Arroio Trinta: -1,42ºC

Água Doce: -3,39ºC

Ponte Serrada: -2,44ºC

Xanxerê: -1,1ºC

Abelardo Luz: -0,37ºC

Caibi: -0,02ºC

Itapiranga: -0,54ºC

Anchieta: -0,05ºC

Dionísio Cerqueira: -0,2ºC

Rancho Queimado: -1,03ºC

Foto: Nely Zandonadi/Arquivo Pessoal

