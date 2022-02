Com Bolsonaro em Rondônia, Mosquini garante que comércio entre Brasil e Bolívia através de Costa Marques ganha agilidade

O deputado federal Lucio Mosquini (MDB), coordenador da bancada federal, disse que aproveitou o encontro com presidente Jair Bolsonaro em Rondônia para buscar mais agilidade na integração com a Bolívia, através da implantação da balsa em Costa Marques.

A reunião aconteceu no Palácio Rio Madeira e contou com a presença de várias autoridades, além do presidente Jair Bolsonaro, a ministra da agricultura Tereza Cristina, e a bancada federal.

Mosquini apresentou para a ministra Tereza Cristina a necessidade do projeto de implantação do alfandegamento e instalação da balsa para travessia do Rio Guaporé, em Costa Marques na fronteira com Puerto Ustarez, no departamento do Beni, Bolívia, com o município rondoniense.

O grande gargalo que existia era viabilizar a vinda da Receita Federal. Após o encontro, Mosquini apresentou a demanda para o presidente Jair Bolsonaro e para ministra Tereza Cristina e disse que ouve um grande avanço.

O novo posto fiscal da Receita Federal será em Costa Marques e deve acontecer em breve. Esse foi um compromisso assumido pela ministra Tereza Cristina junto ao coordenador da bancada federal deputado Lucio Mosquini.

O congressista comemorou o sinal verde dado pela ministra e disse estar confiante que nos próximos meses a Receita Federal já estará alfandegando a travessia em Costa Marques, que será feita através de uma balsa.

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ já iniciou o processo de credenciamento do operador da balsa. “Esse é mais um indicador positivo que nos mostra que as coisas estão dando certo”.

Para o deputado Lucio Mosquini, a implantação da balsa é um processo importante que vai alavancar a economia de todos os municípios, principalmente os da região da BR 429 e Costa Marques.

