Com chegada de ciclone, cidades registram madrugada mais fria do ano São Paulo, Rio e Goiânia alcançaram as temperaturas mais baixas de 2022. Na região Sul, houve neve e ventos fortes

Um deslocamento de massa de ar polar, impulsionado pela chegada do ciclon Yakecan no sul do país, causou quedas significativas de temperatura, constatadas na madrugada desta quarta-feira (18/5) em várias cidades que registraram recordes de frio neste ano.

A região metropolitana de São Paulo atingiu a marca de 5º C, temperatura mais baixa de 2022, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

A sensação térmica chegou -4º graus na região do Aeroporto de Congonhas, na Zona Sul da capital.

Goiás também teve a madrugada mais fria do ano. Em Mineiros, município no sudoeste do estado, os termômetros marcaram 4,8º C.

Matéria Original:

https://www.metropoles.com/brasil/cidades-registram-madrugada-mais-fria-do-ano-neve-e-ciclone-entenda

Metrópoles