Com Covid-19, Agnaldo Timóteo é internado em UTI no Rio de Janeiro

O cantor Agnaldo Timóteo, de 84 anos, está internado com Covid-19 na UTI do Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro, mas não foi entubado. O compositor foi diagnosticado na manhã de quarta-feira (17).

De acordo com a unidade de saúde, o estado de saúde do compositor é grave, mas estável. Agnaldo recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus há duas semanas e segunda dose na última segunda-feira (15). Os médicos acreditam que ele tenha se contaminado entre as doses.

“A família do cantor e compositor Agnaldo Timóteo, 84, informa que hoje pela manhã, Timóteo foi diagnosticado com Covid-19. O cantor encontra-se na UTI do Hospital Casa São Bernardo, Barra da Tijuca, RJ. O boletim médico está sendo transmitido diariamente somente para a família”, publicou Timotinho Silva, sobrinho do cantor, nas redes sociais.