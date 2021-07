Com desfalques, Porto Velho encara o Nova Mutum, no sábado (24), e volante avisa: “Estamos vivos na competição”

Com desfalques, Porto Velho encara o Nova Mutum, no sábado (24), e volante avisa: “Estamos vivos na competição” A equipe segue realizando atividades em dois períodos na capital rondoniense

O Porto Velho terá desfalques três para a partida contra o Nova Mutum (MT). Felipe Sorbara foi expulso na última partida, que foi contra a mesma equipe. Além dele, Beleu e Daniel acordaram com a diretoria da locomotiva para não fazer mais parte do elenco do clube.

No meio-campo, Everaldo foi quem ganhou oportunidade no último confronto dentre os titulares. Ele compôs uma linha de três com Panda e Sorbara. Em conversa com o GE, o atleta se disse empolgado com uma nova chance e afirmou que a equipe entra para busca os três pontos em casa. Algo que ainda não aconteceu na competição.

– Fiz dois jogos muito importantes. O jogo contra o Gama era um jogo para a gente ter ganho mas foi um jogo de empate. Porém sabemos da importância desse ponto. Saímos contra o Nova Mutum lá e foi um jogo que foi muito complicado. Acho que o campo prejudicou muito nossa equipe. Mas mesmo assim, fizemos 1 x 0 no primeiro tempo. Já no segundo tempo a gente foi prejudicado – disse o volante.

A equipe do técnico Tiago Batizoco porém poderá contar com retornos. Os volantes Fagner e Wembley estão a disposição. Fagner estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo e poderá reforçar a Locomotiva. Já Wembley teve o desgaste detectado pela sequência de jogos e está em fase de recuperação. Outra novidade pode ser o lateral Felipe Assis, que está recuperado de lesão e pode reforçar o Tricolor.

Em sete jogos, a locomotiva tem sete pontos e está a quatro pontos do G4 do grupo A5 da competição nacional. Na série d deste ano, o porto velho ainda não venceu no estádio Aluízio Ferreira. O time fechou a etapa com 33,3% de aproveitamento. Porém, o tricolor está há três jogos sem perder com uma vitória e dois empates.

– Estamos vivos na competição. E temos todas as condições de nos classificarmos. Estamos cientes para a semana ser produtiva e a gente pegar o jogo de volta contra a mesma equipe que a gente jogou domingo, fazer um grande jogo aqui dentro de casa e buscar esses três pontos – finaliza.

O Porto Velho retorna a campo no sábado, às 16h30 (horário de Brasília), diante do Nova Mutum no estádio Aluízio Ferreira pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Série D.

Via Globoesporte-RO