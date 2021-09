Com discurso contundente, Coronel Chrisóstomo debate preços dos combustíveis e outros assuntos com o presidente da Petrobras no Plenário

Inicialmente, o Sr. Joaquim Silva e Luna, Presidente da PETROBRAS, seria ouvido pela comissão de Minas Energia, mas o evento foi transferido ao plenário para que todos os deputados pudessem participar.

Com um discurso totalmente alinhado ao do presidente Jair Bolsonaro, o presidente da Petrobras, General Joaquim Silva e Luna, jogou para os governadores a responsabilidade pela escalada dos preços dos combustíveis em todo o País.

O presidente da estatal afirmou que a Petrobras tem forte estrutura de governança corporativa. “É uma empresa forte, e faz investimentos selecionados, além de ter forte governança evitando qualquer desvio de seu foco, naquilo que faz de melhor”, disse o General.

Segundo Joaquim Silva e Luna, Presidente da Petrobras, segue Bolsonaro e diz que o ICMS Estaduais eleva o preço dos combustíveis, a parte da composição do valor que corresponde à estatal é de aproximadamente R$ 2 considerando um preço na bomba de R$ 6. “O que impacta é o ICMS, e outros impostos federais, como PIS e Cofins.”

O debate foi realizado em Sessão Plenária em Comissão Geral, na oportunidade o Deputado Coronel Chrisóstomo, questionou os preços dos combustíveis, a situação da operação das termoelétricas, e outros assuntos relacionados à PETROBRAS.

Com um tom Seguro Chrisóstomo falou que trouxe a voz do povo para o plenário e disse:

Temos que sair daqui com algo, um caminho que mostre como podemos minimizar o preço dos combustíveis. O discurso todo que já existiu e vai existir daqui a pouco tem que levar para o brasileiro o que podemos fazer para minimizar o preço dos combustíveis para o cidadão brasileiro, disse que o General Luna foi para Petrobras para trabalhar pelos brasileiros e acredita que Luna vai cumprir sua missão, “Muito discurso e muitas palavras bonitas o povo não quer saber” o que o povo quer saber qual valor que vou pagar lá na bomba. O governo federal está fazendo seu esforço e o governo estadual está se esforçando também? “É isto que o povo quer saber”. Discurso bonito e palavras rebuscadas não levam a nada, temos que concluir tudo isto aqui Sr.º Presidente

A Petrobras General como foi pega quando o governo Bolsonaro chegou; estava inchada? Estava endividada? O povo quer saber porque isto tem a ver com o custo do combustível, as instituições inchadas, instituição com dinheiro que retiraram das instituições brasileiras, sejam elas Petrobras, BNDS ou outras o que fizeram? Qual a dívida hoje da Petrobras fruto do passado? Isto também encarece o combustível e isto o povo quer saber. Palavras rebuscadas não leva diferença na ponta baixar o combustível lá bomba, não adianta botar culpa em ninguém aqui agora.

Temos que nos unir em nome dos brasileiros para levar a melhor solução possível. Essa é a voz do povo e isto que eles querem saber!

Vou deixar uma fala para finalizar senhor presidente;

O gás de urucu, como podemos fazer para chegar em Rondônia?

Sua visão em cima de que valor deveria ser cobrado o ICMS dos estados?

Em que patamar de dívidas o governo Bolsonaro recebeu a Petrobras?

E hoje qual é a dívida? Porque impacta no preço do combustível!

Gás de urucu para Rondônia e Mato Grosso vai nos ajudar e muito e retirar o diesel das termoelétricas e passa-se usar o gás para fazer funcional.

Por último se vossa excelência presidente me permitir, isso o povo quer saber; A nossa produção gira em torno de 60% do petróleo e 40% nós trazemos de fora, Presidente da Petrobras meu General, porque o impacto do dólar inverte sobre os 60% da produção do petróleo brasileiro e impacta no combustível. Gostaria que vossa excelência explicasse para o povo brasileiro.

“Muito Obrigado, Forte Abraço Rondônia, forte abraço Brasil”.

Via Assessoria parlamentar