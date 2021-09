Com dois dias de competição, Copa Vilhena de Vôlei de Praia apresenta disputas de alto nível Torneio contou com a participação de atletas de diversos municípios e foi base para definir os representantes de Vilhena nos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Foi disputado neste final de semana, sábado 25, e domingo, 26, a 1ª Copa de Vôlei de Praia, competição organizada pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes), em parceria com a Associação Vilhenense de Voleibol (AVV), Associação Atlética Banco do Brasil de Vilhena (AABB) e o Old Ranch. Com mais de 20 duplas, a competição apresentou alto nível técnico e teve a participação de atletas ranqueados da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

“Sempre que organizamos as competições de vôlei em parceria com a AVV sabemos que teremos grandes confrontos, porém, desta vez fiquei impressionado com a qualidade das duplas tanto do masculino, quanto do feminino. Quem esteve presente, pôde apreciar grandes jogos. Este torneio foi base para definirmos os representantes de Vilhena no JIR, mas, certamente se tornou modelo, e organizaremos mais no próximo ano”, aponta Welliton Ferreira, secretário municipal de Esportes.

No primeiro dia de jogos, as 23 duplas se enfrentaram e foram avançando para as fases de mata-mata. Já no domingo, aconteceram as finais, que teve por vencedores, as duplas da cidade de Cuiabá (MT), tanto no masculino, quanto no feminino, veja os resultados ao fim do texto.

A Copa premiou em R$ 1 mil a dupla campeã em cada categoria, além de troféus e medalhas. O segundo colocado recebeu R$ 500, além dos mesmos troféus e medalhas. Já a dupla terceira colocada recebeu medalhas.

Ao término da competição, ficou pré-estabelecido que os vencedores de cada categoria, representarão Vilhena no JIR, que acontecerá entre os dias 12 a 21 de novembro, porém, Welliton reitera que mudanças podem acontecer. “Como tivemos atletas de outros municípios que venceram os jogos, e alguns deles talvez disputem outras competições que possam ser conflitantes com as datas do JIR, vamos definir apenas nas próximas semanas, quem serão os representantes vilhenenses. Caso o primeiro lugar não possa, a vaga será repassada ao segundo e assim por diante. Vamos definir tudo até o dia 10 de outubro”, conclui Welliton.

Todas as fotos da competição estão disponíveis na página da Semes no Facebook, através do link: https://www.facebook.com/SemesVilhena/. Para mais informações do esporte local, basta entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp da Semes, através do número (69) 3321-2174, ou ir presencialmente na secretaria, localizada anexa ao Ginásio Jorge Teixeira, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Categoria Feminina

1ª Kimberly e Lauany – Cuiabá (MT)

2ª Ana e Thaís – Vilhena (RO)

3ª Kariny e Adrielli – Vilhena (RO)

Categoria Masculina

1º Gabriel e Cássio – Cuiabá (MT)

2º Elson e Lucas – Cáceres (MT)

3º Fábio e Nilton – Porto Velho (RO)

Via Semcom