Com guerra, sanções contra Rússia crescem 90% e chegam a 5 mil

A guerra na Ucrânia provocou uma reação em cadeia contra a Rússia. Em pouco mais de 30 dias, as sanções contra a nação comandada pelo presidente Vladimir Putin cresceram 91%.

A “reputação” russa já não era boa. O país figurava no ranking das nações com boicotes econômicos, ao lado de Irã, Síria, Coreia do Norte, Venezuela, Myanmar e Cuba.

Porém, após invadir o território ucraniano, em 24 de fevereiro, e promover sucessivos bombardeios, os principais blocos econômicos e as maiores potências mundiais endurecerem as punições. O número passou de 2.754, antes do conflito, para 5.262 até 30 de março.

Os números foram analisados pelo Metrópoles, com base em informações publicadas pela plataforma Castellum.AI, especializada em investigação de dados.

Suíça, Reino Unido, Estados Unidos, França, Canadá, Austrália e Japão são os países que mais aplicaram sanções contra a Rússia. Isso sem considerar as punições em bloco, como as impostas pela União Europeia e do G7 (grupos dos países mais ricos), por exemplo.

O Irã aparece em segunda colocação na lista dos países que mais sofreram sanções, com 3.616 restrições. Síria (2.608), Coreia do Norte (2.077), Venezuela (651),Myanmar (510) e Cuba (208) completam o ranking.

Todo esse volume de restrições tem causado problemas econômicos ao país de Putin. Lá, a inflação disparou e encareceu serviços e produtos. Além disso, a moeda russa, o rublo, e a bolsa de valores nacional estão em severa desvalorização.

