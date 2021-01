Com institucionalização do calote pelo CNJ, Itaú mostra quem realmente manda na Justiça do Brasil

O dia 24 de setembro de 2020 é uma data para entrar na história do judiciário brasileiro. Foi o dia em que o presidente do Conselho Nacional de Justiça, atendendo a um pedido genérico de advogados do maior banco privado do país, interveio em um processo que não cabia mais recursos. E o uso de ‘cabia’ no passado se deve ao fato do Banco Itaú ter provado que instância recursal é coisa para os mortais comuns, que para o conglomerado financeiro, quando não existe, se cria.

O caso só veio à público em 6 de outubro, durante sessão do Conselho Nacional de Justiça, onde um Luiz Fux, meio sem convicção, mas tentando mostrar certa indignação, apresentou o caso a seus pares, afinal, tratava-se de uma intervenção ilegal de sua parte, e deveria ter sido bem explicada. Mas para quem aguardava argumentos convincentes, restou a frustração. Fux alegou que a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, havia tomado uma decisão ‘açodada’, ‘teratológica’, que ‘colocava em risco o sistema financeiro nacional’, e que ela, a juíza, vejam bem, havia ‘negado direito dos advogados de acessarem aos autos’, uma vergonha, verdadeiro absurdo.

E completou, ‘imaginem vocês que ela havia dado uma ordem de levantamento desses valores bloqueados açodadamente’, dizia o ministro.

Mas, Fux não explicou bem a conversa. E como ainda existem juízes atentos, a patacoada não passou do jeito que ele imaginou. O conselheiro Mário Guerreiro, de posse apenas das informações repassadas por Fux, chamou a atenção sobre o fato de que, independente dos valores que haviam sido bloqueados, a juíza não era obrigada a comunicar previamente a parte perdedora do processo, e destacou, “um cheque de R$ 2 mil nominal é transferido por endosso, porque assim diz o Artigo 17 da Lei 7357. Um cheque de R$ 2 bilhões nominal também é transferível por endosso, porque assim o diz o Artigo 17 da Lei 7357 de 85. Ou seja, o valor de face no cheque não muda seu regime jurídico. Assim como o valor subjacente a qualquer instituto de direito material não muda sua natureza jurídica ou o seu regime jurídico. De forma que os valores que estão em discussão no presente caso, em absoluto não me impressionam”.

O conselheiro destacou em seu voto que em agosto de 2020 o CNJ, assentou a impossibilidade do Conselho de “entrar na seara jurisdicional com vícios a determinar o sobrestamento do levantamento de valores bloqueados judicialmente. E isso foi julgado recentemente. Devemos manter a segurança jurídica, que vai se perder se mudarmos o entendimento há menos de um mês”. Ele destacou ainda que a reclamação disciplinar contra a magistrada não guarda nenhuma relação com a liminar que determinou o bloqueio dos recursos do Itaú em uma ação que não cabe mais recursos.

Também foi pontuado pelo conselheiro que todas as vezes que as instituições financeiras sofrem bloqueios, apelam para reclamações disciplinares reiteradamente. “Se o Conselho Nacional de Justiça passar a acolher tais pedidos, chamando a si atribuições e competências que não lhe pertencem, a tendência é que essa prática se torne recorrente, transformando este órgão em instância revisora paralela de decisões judiciais”.

Mesmo assim, o julgamento da reclamação feita contra a juíza, não foi julgado nas sessões subsequentes do CNJ em 2020, ficando para ser pautada agora em 2021.

Porém, a gravidade da manobra comprova que o Itaú não anda muito preocupado quando a segurança jurídica é colocada em risco para lhe favorecer. Se a situação fosse inversa, certamente o bloqueio (que nunca aconteceu, veja mais detalhes abaixo) teria sido efetivado, e coitado de quem atravessasse esse caminho.

O Judiciário brasileiro precisa deixar essa promiscuidade com o sistema financeiro. A Lei tem que ser o equilíbrio da balança. Quando ela é manipulada de forma tão transparente, passa a romper a base de sustentação do tripé de construção social. E daí para o caos, basta um sopro.

Por cumprir seu dever, magistrada é denunciada ao CNJ

O Diário da Justiça do Pará, em sua edição 700/2020 do dia 7 de outubro, mostra os detalhes bizarros de um episódio de perseguição contra uma magistrada que simplesmente cumpriu seu dever, e talvez até recebesse uma recomendação, não fosse o fato de que uma das partes do processo fosse o Banco Itaú, cujo valor de mercado chega a mais de R$ 186 bilhões e é um dos players que comanda o sistema financeiro nacional.

E neste processo o Itaú mostrou que manda, e consegue até fazer jabuti subir em árvores.

O caso veio à público devido ao julgamento de uma reclamação contra a magistrada que foi julgada pelo Conselho Nacional de Justiça na sessão do último dia 6. Mas, antes de prosseguir, é preciso contextualizar para compreender do que se trata.

Tramita na justiça paraense a ação 0035211-78.2002.814.0301 há 18 anos. Trata-se de um acionista pessoa física, que tem direito a receber, do Itaú, pouco mais de R$ 2 bilhões. Para ser exato, R$ 2.090.575.058,25. A ação transitou em julgado em 2014, e desde então aguarda o cumprimento de execução, ou seja, o banco tem que pagar. O juiz original do caso, Célio Petrônio declarou-se suspeito alegando foro íntimo. O processo então foi redistribuído e a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, após ler os 10 volumes da ação que se arrastava há 18 anos, decidiu pelo óbvio, determinar o bloqueio judicial nas contas do Itaú no valor da dívida.

O bloqueio foi determinado no dia 18 de setembro. Foram feitas buscas em 76 CNPJs do Itaú Unibanco S/A e Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Câmbios S/A. Não foi encontrado um real sequer em todas as contas. Nada, zero.

O bloqueio judicial é feito a partir do envio da comunicação do juiz ao Banco Central, que por sua vez comunica às instituições financeiras sobre os valores que precisam ser bloqueados em determinado CNPJ ou CPF. E isso é feito sem comunicar a parte, ou seja, o ‘bloqueado’ só sabe quando vai pagar uma conta e descobre que está sem saldo. O valor então é transferido para uma conta do Judiciário, e posteriormente os advogados do credor pode pedir o que a justiça chama de ‘levantamento’, que é feito através de um documento, assinado pelo juiz autorizando o saque da conta judicial. Só que nada disso aconteceu. Como misteriosamente o Itaú, segundo maior banco do país não tinha um mísero centavo sequer em suas contas, não teve nada bloqueado.

Mesmo assim, os advogados do banco fizeram contato com a juíza, conforme detalha a publicação no Diário da Justiça:

“Recebi no meu celular um telefonema do número (91) xxxx-5778, tendo se identificado como sendo o advogado Dr. Jean Carlos Dias, que disse ter sido contratado pelo Banco Itaú somente em relação ao bloqueio. Informei que tinha realizado a ordem de bloqueio em 18/09/2020 e que já tinha sido agendado, através de e-mail, com o advogado do Rio de Janeiro do Banco Itaú atendimento presencial para o dia 25/09/2020 as 9:30h, fato esse, de conhecimento do Dr. Jean, segundo ele. No mesmo dia o Dr. Rafael Bittencourt, habilitado nos autos, teve acesso ao feito, tirando fotos em gabinete, tendo sido retirado do processo, antes de seu acesso somente o despacho ainda não lançado no sistema Libra referente ao bloqueio“.

Neste ponto vale ressaltar que na reclamação do Itaú feita ao CNJ, o banco alega que “não foi comunicado do bloqueio” e a juíza explicou didaticamente aos advogados que:

“não disponibilizei a decisão de ordem de bloqueio no dia 18/09/2020, porque não se faz necessário dar ciência prévia do ato ao executado, segundo o caput do Art. 854, NCPC, o que justifica, de acordo com a doutrina, no risco do executado esvaziar suas contas para evitar a penhora“.

No dia 25, prossegue o relato, a magistrada recebeu os advogados do Banco Itaú e os representantes do acionista credor. E ela conta:

“ocasião em que foi acessado o Sistema SISBAJUD e a resposta do referido Sistema foi pela inexistência de valores bloqueados, conforme consta no detalhamento da ordem judicial do bloqueio de valores, de Protocolo no 20200010849593, tendo sido entregue uma via do referido documento aos advogados das partes, nesta data. Na mesma ocasião, foi procedida a juntada do recibo de protocolamento de bloqueio de valores, do sistema sisbajud, contendo 04 (quatro) laudas, bem como do detalhamento da ordem judicial do bloqueio de valores, contendo 08 (oito) laudas, nos autos. Registro que não houve qualquer pedido de levantamento/liberação de valores nos autos, por nenhuma das partes, antes ou depois da determinação do bloqueio, que ao fim mostrou-se infrutífero, sendo o resultado de zero reais. Portanto, não poderia esta magistrada sequer apreciar um suposto pedido de levantamento que era inexistente nos autos, de valores que não chegaram a ser bloqueados, sendo que era de conhecimento do Requerido a inexistência de pedido de levantamento de valores, pois teve acesso aos autos, no dia 21/09/2020 em gabinete, através do Adv. Rafael Bittencourt, único habilitado no feito pelo Requerido antes da remessa do processo à secretaria”.

No dia 24, um dia antes da audiência com os advogados a magistrada havia recebido uma ligação de Brasília, mais precisamente do gabinete do ministro Luiz Fux:

“Registro também que na data de 24/09/2020, fui intimada às 10:14h pelo meu celular, por meio de ligação do no 061-xxxx 4776 – pelo Juiz auxiliar da Presidência do CNJ – de que o Ministro Luiz Fux determinou que não deveria liberar nenhuma quantia, abstendo-me de praticar qualquer ato neste processo neste sentido, bem como que disponibilizasse este processo aos advogados”.

No dia 30, os advogados do banco encaminharam um email onde alegavam que o dinheiro estava “disponível”, o que nunca ocorreu. Além do email, encaminharam telas de sistema que mostravam exatamente o contrário. Confira abaixo as imagens: