Com medo, moradores da Zona Sul chamam PM após ouvirem tiros e jovem de 27 anos é preso em RO

Um jovem de 27 anos foi preso após efetuar vários disparos de arma de fogo na Rua Pau Ferro, na madrugada desta quinta-feira (17), em Porto Velho. Ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar (PM), uma guarnição fazia um patrulhamento no Bairro Castanheira, quando populares informaram ter ouvido disparos de arma de fogo próximo ao ponto final do ônibus, localizado na rua Pau Ferro.

Em frente a um restaurante, os policias observaram uma aglomeração e, neste local, as pessoas consumiam bebida alcoólica e um carro branco estava com volume do som elevado.

Ao lado do veículo, os policiais observaram uma grande quantidade de estojos calibre 22 no chão. Ao indagar as pessoas que estavam no local sobre a propriedade de alguma arma de fogo ou de disparos, todos ficaram em silêncio.

Os policiais pediram apoio de outra guarnição para realizar uma busca pela arma dentro do restaurante. Em cima de um freezer, próximo da porta do local, foi encontrada uma arma e essa foi apreendida.

Um jovem de 27 anos disse que era o proprietário da arma e, depois de ser questionado pelo policiais sobre a documentação de porte, o suspeito optou por não declarar nada.

Diante da situação foi dada voz de prisão ao jovem, em seguida ele foi encaminhado à Central de Flagrantes da capital.

Fonte: G1 RO