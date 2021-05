Com nível crítico de bolsas de sangue, Fhemeron realiza campanha “Doar para Salvar”

Cerca de 50 servidores da DPE se solidarizaram com os níveis críticos do estoque de bolsas de sangue e doaram na quinta-feira (6)

O Governo de Rondônia, por meio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), em parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE), realizou na manhã de quinta-feira (6), a campanha intitulada “Doar para Salvar” no prédio-sede da Defensoria. Cerca de 50 servidores se solidarizaram com os níveis críticos do estoque de bolsas de sangue intensificado durante a pandemia do coronavírus e fizeram as suas respectivas doações.

Cada bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, com a ação espontânea dos servidores, 200 vidas podem ser salvas. As doações de sangue são submetidas a tratamentos e intervenções médicas, como transfusões, transplantes, procedimentos oncológicos e cirurgias.

Segundo o presidente da Fhemeron, Reginaldo Girelli, a ação motiva positivamente para que mais pessoas cooperem com as doações. “O balanço é positivo e convido aos demais órgãos públicos que se juntem nesta missão que é salvar vidas. A ação desses profissionais já está reverberando nos demais órgãos que estão em tratativas com a Fhemeron”.

Para que a Fundação vá até as dependências de instituições, para a realização de coletas de sangue coletiva, é necessário que se faça uma logística especial. “O espaço físico nesse caso é primordial, é necessário que haja uma avaliação antecipadamente, para poder planejar essas ações, mas a nossa sede encontra-se de portas abertas para o recebimento do público diariamente de segunda-feira a sexta-feira, das 7h15 às 18h, e aos sábados, até 12h”, recomenda a gerente de captação, Maria Luíza Pereira.

A Fhemeron está localizada na avenida Jorge Teixeira, 3766, bairro Industrial, em Porto Velho, e conta com a doação de toda a população.

Via Secom