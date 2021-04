Com nova remessa, prefeitura passa a imunizar idosos a partir de 60 anos

Para garantir a vaga, é preciso confirmar as escolhas no botão azul que aparece na parte inferior da tela

A Prefeitura de Porto Velho continua com a vacinação contra a Covid-19. Com a chegada de uma nova remessa de vacinas, o agendamento para idosos com idade a partir de 60 anos foi aberto nesta segunda-feira (19).

De acordo com a Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o agendamento pode ser feito no portal Imuniza Porto Velho, através do link https://imuniza.portovelho.ro.gov.br/agendamentovacina.

Os idosos com agendamento marcado receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na terça-feira (20), quinta-feira (22), sexta-feira (23) das 9h às 17h, e no sábado (24) das 9h às 12h no Centro Universitário São Lucas – Campus 2.

Para efetivar o agendamento, após acessar o site, é necessário informar os dados pessoais, clicar na opção de local, escolher a data e o horário da vacinação conforme opções apresentadas. Para garantir a vaga, é preciso confirmar as escolhas no botão azul que aparece na parte inferior da tela.

NOVA REMESSA

Durante o fim de semana a capital recebeu 9.630 doses de vacina, sendo 4.420 da CoronaVac e 5.309 da Astrazeneca. Esse é o 13° lote de vacinas recebido. Vacinação acontece no Centro Universitário São Lucas – Campus 2

De acordo com o Informe Técnico que foi encaminhado pelo Ministério da Saúde, das doses recebidas, 3.063 doses serão utilizadas na aplicação em segunda dose.

Outras 5.677 doses serão para a primeira aplicação. Desse total, 5.300 serão para zona urbana e as demais doses serão enviadas aos distritos da capital.

A Divisão de Imunização reforça que, na medida em que novas remessas forem chegando, e, seguindo os Informes Técnicos do MS, a Semusa irá abrir agendamento para outras faixas etárias.

SEGUNDA DOSE

Desde a última quarta-feira (14) a Semusa passou a vacinar em maior número os idosos que já haviam recebido a primeira dose do imunizante entre os dias 17 e 19 de março. Para a administração da segunda dose, não é preciso de agendamento, apenas é recomendado que quem recebeu a primeira dose pela manhã retorne no mesmo período para a segunda dose.

Para receber a segunda dose é necessário apresentar o cartão de vacina que comprova a aplicação da primeira dose, além de um documento com foto.

Texto: Jefferson Carvalho

Fotos: Saul Ribeiro, Leandro Morais e Wesley Pontes