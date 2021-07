Com participação de membros do Porto Velho e do Real Ariquemes, FFER esclarece escolha de árbitros para finais

=A FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia) comunica nesta quinta-feira que as diretorias do Porto Velho e do Real Ariquemes participaram ativamente na última segunda-feira da audiência pública para a escolha dos árbitros para as finais do Campeonato Rondoniense 2021. A manifestação ocorre em virtude das críticas dirimidas sobre a escolha da equipe de arbitragem para as partidas decisivas da competição.

O encontro contou com as presenças do diretor do Real Ariquemes, Alisson Albino; além dos representantes do Porto Velho, Ailton Lucas Melo e Gerson Saraiva, que estiveram reunidos com o diretor de Competições e presidente da Comissão de Arbitragem da FFER, Almir Belarmino Caetano, do Diretor Jurídico, Alexandre Casagrande, do secretário geral, Fabrício Medeiros além do secretário executivo Leandro Bratti.

“Pela primeira vez reunimos os dirigentes dos clubes envolvidos para termos uma escolha de consenso para as duas partidas da final do Estadual. Os árbitros foram opções levantadas para que tanto o Porto Velho quanto o Real Ariquemes pudessem entrar em um consenso. Deixamos claro que nosso estado possui árbitros de qualidade para atuar nas finais da competição”, destacou Almir Belarmino Caetano.

Na reunião, os clubes entraram em um consenso durante a audiência pública para que a arbitragem local fosse prestigiada na decisão do Campeonato Rondoniense em virtude de não ter tempo hábil para se trazer árbitro de fora do estado.

Após a decisão tomada em reunião ficou definido o nome de Angleisson Marcos Monteiro para o primeiro jogo em Ariquemes juntamente com os assistentes Adenilson de Souza Barros e Reginaldo Alves de Melo no estádio Gentil Valério, em Ariquemes. Já para o jogo de volta, marcado para o dia 14 de julho (quarta-feira), foi designado o árbitro Jonathan Antero Silva que trabalhará com os assistentes Joverton Wesley Souza Lima e Davi da Silva Oliveira para a partida no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho.

ANEXOS:

Ata da Reunião | Visualizar

Termo de Audiência Pública | Visualizar

Via FFER