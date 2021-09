Com premiação superior a R$ 3.500, primeira rodada do Ruralzão acontece neste domingo Com apoio do vereador Ronildo Macedo, competição amadora começa com cinco partidas a partir das 8h na Linha 100

Última edição do Ruralzão aconteceu em 2019 antes da pandemia da covid-19

Começa neste domingo, 12, o tradicional campeonato de futebol society “Ruralzão”, com cinco partidas na primeira rodada. Os jogos serão realizados no campo da Linha 100 com organização da Prefeitura de Vilhena e apoio do vereador e presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Ronildo Macedo.

Esta primeira rodada começa às 8h com cinco jogos programados, que devem acontecer até o fim da tarde. De acordo com o regulamento técnico da competição, este ano, os jogos terão dois tempos de 30 minutos e cada equipe pode ter até 16 jogadores, podendo inscrever novos atletas até o último jogo da primeira fase, tendo a necessidade de jogar pelo menos uma partida. Somente equipes da zona rural de Vilhena participarão da competição.

A edição de 2021 do Ruralzão premiará os vencedores e melhores atletas com troféus, medalhas e dinheiro. O campeão levará para casa 45% do valor arrecadado com as inscrições, o segundo colocado receberá 25%, o terceiro fica com 15% e o quarto colocado recebe 10% da arrecadação. Além disso, o artilheiro e o goleiro menos vazado dividem ainda 5% do arrecadado, bem como troféus. De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes serão mais de R$ 3,5 mil em premiação, sendo que R$ 2 mil são contribuição do vereador Ronildo Macedo.

Presente também na última edição do Ruralzão, realizada em 2019, o vereador garantiu que investir no Esporte é também investir na Saúde. Recentemente o presidente do Legislativo municipal acompanhou as obras da Secretaria Municipal de Obras no distrito que recebe a estreia do Ruralzão. “Verificamos a obra do desvio da ‘Serra do Régis’ que está sendo executada pelo DER em parceria com o Executivo municipal. Esse é um antigo anseio dos moradores e transeuntes daquela região. Agradeço ao administrador ‘Kikão’, ao Profº. Valter, a Profª Edna e a toda população do distrito pela recepção e atenção”, disse.

Welliton Oliveira, secretário municipal de Esportes, destaca a importância da retomada do esporte e do apoio para a realização dos jogos. “Estamos prontos para mais uma edição do Ruralzão, este ano com algumas mudanças de regulamento devido à pandemia, mas vamos fazer a bola rolar. Contamos com o apoio do vereador Ronildo Macedo, muito frequentador deste campeonato, e que vai nos ajudar com a premiação tão merecida aos vencedores”, aponta Welliton.

Veja os confrontos da primeira rodada do Ruralzão:

Cruzeirinho x Amigos da Conquista

Linha 100 x Canarinho

Associação Nova Vida x Canarinho “B”

Nova Conquista Dois Irmãos x Baixadão

Esporte Conquista x Aldeia Mamaidê

TIRE SUAS DÚVIDAS

Para mais informações sobre o esporte local, entre em contato com a Secretaria Municipal de Esportes através do telefone e WhatsApp pelo número 3321-2174. A secretaria tem sede na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, anexa ao ginásio Jorge Teixeira de Oliveira, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

