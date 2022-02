Com propostas inovadoras, Grupo OzFrig quer se tornar um dos maiores frigoríficos do país

O mercado de proteína animal é um dos maiores do mundo e

em 2021 representou 32% do PIB, e os números tendem a

crescer ainda mais. Porém, no Brasil a concorrência é

relativamente pequena, já que grandes grupos monopolizam,

estabelecem preços e são eles que ditam quanto vale o rebanho

dos produtores.

E quando se fala em criar gado, é preciso entender que o

produtor não recebe o valor do peso integral do animal, tem

uma métrica que chama ‘rendimento’. E ele é calculado

dividindo-se o peso da carcaça (soma das duas meias carcaças

resultantes do abate) pelo peso vivo do animal. Multiplicando-se

o resultado dessa divisão por 100, teremos o rendimento

expresso em porcentagem.

Como o peso vivo varia com o conteúdo gastrointestinal do

animal (barriga cheia ou barriga vazia), o ideal é usar o peso

obtido após o animal ficar cerca de 12 horas recebendo apenas

dieta líquida. Exemplificando: um boi cujo peso vivo pós-jejum

era 480 kg e cuja carcaça pesou 265 kg, apresentou rendimento

de carcaça de 55,2%.

E é no valor pago pelo rendimento que está a margem de lucro

dos produtores. E o Grupo OzFrig, que chegou no final do ano

passado em Rondônia, assumindo uma planta que estava

passando por turbulências financeiras, adotou a política de

pagar entre 5% a 7% a mais do rendimento, o que representa

um ganho extra para os produtores. Para o grupo, o dinheiro a

mais que gira, faz o negócio expandir, produzindo mais lucros e

incentivando os pecuaristas a melhorarem seu plantel.

O Grupo OzFrig vem enfrentando forte pressão por parte da

concorrência, que busca confundir a atual gestão com

problemas provocados pelos antigos proprietários, que estão

sendo responsabilizados pelos erros que cometeram.

Na semana passada, todos os produtores que aceitaram o

acordo firmado em dezembro de 2021 receberam a segunda

parcela combinada, representando um investimento de R$ 6

milhões em Rondônia. Além disso, o Grupo OzFrig vem pagando

o gado comprado à vista em 3 dias, com prazo máximo de 5

dias.

É na pressão que os diamantes são criados. E o Grupo OzFrig

está investindo forte em Rondônia onde pretende implantar

uma série de novos modelos de trabalho, valorizando seus

colaboradores porque acredita que é investindo em mão de

obra qualificada que as mudanças vão acontecer.

Pelo menos dois novos modelos de negócios estão em

desenvolvimento para serem implementados pela planta de

Ji-Paraná, e também em Porto Velho, capital de Rondônia. E faz

isso por acreditar no potencial do Estado. A meta é que o Grupo

OzFrig esteja entre os maiores frigoríficos do país nos próximos

cinco anos. E esse crescimento começa por Rondônia.

Uma das metas da OzFrig é baratear o preço da carne para o

consumidor final, que sofre com a inflação provocada pelos

distribuidores, que pertencem às redes de supermercado ou

aos próprios frigoríficos. E o Grupo OzFrig vem trabalhando no

desenvolvimento de um novo modelo de vendas, que deverá

reduzir significativamente o preço final da carne, e ainda vai

gerar renda extra à população. O modelo já está em fase de

testes na cidade do Rio de Janeiro e em breve será implantado

em todo o país, “é um modelo disruptivo e seguro, incluindo até

as pessoas que não conseguem ter acesso à carnes de primeira linha”.

