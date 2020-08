Com quase 200 casos positivos da Covid-19, cidade pode voltar a Fase 1 e fechar igrejas, academias E comércios

Com os números atuais Cerejeiras corre o risco de retornar para a fase mais rígida do distanciamento social

O município de Cerejeiras conforme Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SESAU) divulgado na noite deste domingo (30) registrou 196 casos positivos para o novo Coronavírus.

A cidade possui 175 recuperados, 15 casos ativos com 13 pacientes em tratamento em isolamento domiciliar e dois (2) pacientes internados em UTIs fora de Cerejeiras, um (1) servidor do Hospital São Lucas que está no município de Cacoal, onde permanece estável e entubado e uma (1) servidora do município de Cerejeiras internada em UTI de um hospital na capital Porto Velho.

Com os números atuais Cerejeiras corre o risco de retornar para a fase mais rígida do distanciamento social definido pelo Governo do Estado de Rondônia como forma de enfrentamento ao Coronavírus e deve fechar o comércio e manter apenas as atividades consideradas essenciais em funcionamento.

Em reunião virtual do Comitê de Enfretamento a Covid-19, realizada na noite deste sábado (29), a prefeita Lisete Marth esclareceu que não apoia a ideia do município de regredir e fechar alguns estabelecimentos, “pelos dados atuais apresentados Cerejeiras já estaria incluída na Fase 1 pelo Governo do Estado, o que não seria bom para ninguém, pois essa fase nos obriga a fechar os templos religiosos, academias, bares, lanchonetes, restaurantes entre outros comércios, mas a população tem que dar sua parcela de contribuição para que isso não aconteça, vamos manter o distanciamento necessário, usar máscaras e sair de casa somente quando necessário, nesta segunda-feira (31) nossa equipe enviará documentos para tentar reverter essa situação junto a Secretaria Estadual de Saúde, tomará que consigamos permanecer com nosso comércio funcionando normalmente” afirmou Lisete.

Por Folha do Sul