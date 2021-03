Com R$ 3 milhões, emenda do Deputado Lucio Mosquini, Jaru terá Moderno Centro de Hemodiálise

O deputado federal Lucio Mosquini anunciou ao lado do Prefeito de Jaru João Gonçalves Jr, nesta segunda-feira, 29 de março, que irá destinar R$ 3 milhões de reais para o município de Jaru construir um Moderno Centro de Hemodiálise.

É mais uma emenda vultuosa que o deputado federal destina para a saúde de Jaru. O Deputado disse que inicialmente serão viabilizados R$ 3 milhões de reais para construção da obra física, posteriormente serão destinados mais recursos para compra dos aparelhos, mobília e suprimentos do centro.

Vamos fazer um Centro de Hemodiálise altamente moderno, amplo, o objetivo é salvar vidas, e trazer dignidade à nossa população.

“Atualmente cerca de 50 pessoas da região realizam o tratamento, três vezes por semana precisam se deslocar até Ariquemes, distante cerca de 100 km para serem submetidos ao procedimento de Diálise”.

De acordo com o prefeito, a implantação do Centro de Hemodiálise é um sonho antigo da gestão e agora será concretizado, com isso os pacientes poderão realizar o procedimento perto de casa, com mais conforto, comodidade e segurança. “Isso é possível graças à parceria e o alinhamento entre a prefeitura, o deputado federal Lúcio Mosquini e o vereador Luís do Hospital. O deputado Lúcio é um parlamentar que honra o seu mandato e mais uma vez demonstra isso através de ações concretas em prol da nossa região , em especial à saúde pública”, frisou.

O Deputado participou de uma reunião onde foi apresentado o estudo de viabilidade técnica do projeto na tarde desta segunda, na sede da prefeitura municipal, onde esteve o prefeito João Gonçalves Junior, o vice-prefeito Jeverson Lima, a secretária municipal de saúde Tatiane Almeida, os vereadores Rafael Lopes e Luis Schincaglia.

A meta é oferecer ao paciente, melhor condição de tratamento e evitar as cansativas viagens até outros municípios, três vezes por semana e acabar com problemas de transporte e riscos durante o percurso que pode provocar sangramento do acesso venoso e alteração de pressão arterial, disse a Secretaria de Saúde.

