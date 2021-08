Com recursos destinados pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo Ginásio Poliesportivo de Vilhena ganhará nova estrutura O Parlamentar destinou recursos na ordem de 1 milhão e 200 mil reais para reforma do ginásio do município

Vilhena, RO – Vilhena terá o ginásio poliesportivo mais moderno do Estado de Rondônia. A boa noticia foi confimada pelo deputado federal Coronel Chrisístomo, durante visita ao município, no último final de semana. O parlamentar, na companhia do prefeito Eduardo Japonês, esteve vistoriando a estrutura do ginásio poliesportivo Governador Jorge Teixeira, onde serão investidos cerca de 1 milhão e duzentos mil reais, por meio de emenda parlamentar enviada pelo deputado federal, para a obra de reforma e melhoria do ginásio.

Competições

A estrutura será formatada para receber competições locais e estaduais, a exemplo do Jogos Estudantis de Rondônia – JOER.

“Com recursos já destinados pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo, 1 milhão e 200 mil Reais, Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de cara nova, recuperado, preparado para receber jogos a exemplo o JOER (Jogos estudantis de Rondônia). Um grande abraço, Esporte pode contar com este deputado aqui”, informou o parlamentar.

Via Rondoniadinamica