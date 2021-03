Comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica serão substituídos

O Ministério da Defesa informou nesta terça-feira (30) que os três comandantes das Forças Armadas serão substituídos: Edson Pujol, do Exército, Ilques Barbosa Junior, da Marinha, e Antonio Carlos Moretti, da Aeronáutica.

A decisão foi anunciada em nota após uma reunião nesta manhã com o novo ministro da pasta, Walter Braga Netto, o ex-ocupante do cargo, Fernando Azevedo e Silva e os chefes das Forças.

O analista da CNN Igor Gadelha apurou com generais e auxiliares do governo que as substituições são a pedido do presidente Jair Bolsonaro.

Em atualização

Fonte: CNN Brasil