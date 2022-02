Começa nas escolas a vacinação para crianças contra a covid-19 em Porto Velho

Um passo importante para a vacinação de crianças contra a covid-19 será dado neste sábado (19) em Porto Velho. A partir das 9 horas, os alunos da escola municipal Joaquim Vicente Rondon, zona Sul da capital, serão imunizados, concluindo uma etapa que iniciou com reuniões para conscientização de pais e professores.

Apesar da prioridade da ação ser o público infantil, também serão atendidos com os imunizantes os adolescentes e adultos.

Esta etapa da campanha de imunização é importante para alcançar as cerca de 55 mil crianças de 5 a 11 aptas a serem imunizadas contra a covid-19. Até o momento, apenas 18% desse público recebeu a 1ª dose do imunizante.

Os números da vacinação infantil ainda estão abaixo do esperado, principalmente diante do início do ano letivo na rede municipal e de um contingente de adultos que ainda não completaram o ciclo vacinal.

A campanha de sensibilização iniciou pelas escolas Vicente Rondon, no bairro Cohab, Antônio Ferreira, no bairro São Cristóvão, e escola Chapeuzinho Vermelho, no bairro Teixeirão.

Segundo a titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Eliana Pasini, a parceria, firmada com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), será positiva com a participação dos pais. “A oportunidade poderá ser aproveitada pelos pais ou familiares dos alunos para que atualizem o esquema vacinal”, reforça.

A partir de terça-feira (22), as equipes da Divisão de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) atenderão com vacinas nas escolas municipais Antônio Ferreira (bairro São Cristóvão), Chapeuzinho Vermelho (bairro Teixeirão), Professora Ronilza Cordeiro (bairro Teixeirão) e Santa Marcelina (unidade Pedacinho de Chão).

A vacinação contra a covid-19 também segue disponível em unidades de saúde da capital e no Porto Velho Shopping.

Programação



TERÇA-FEIRA (22)

Escola Antônio Ferreira

Endereço: rua Duque de Caxias, bairro São Cristóvão

Horário: 9h às 13h

QUARTA-FEIRA (23)

Escola Antônio Ferreira

Endereço: rua Duque de Caxias, bairro São Cristóvão

Horário: 13h às 17h

QUINTA-FEIRA (24)

Escola Chapeuzinho Vermelho

Endereço: rua Lúcia Carvalho, 5417, bairro Teixeirão

Horário: 9h às 13h

SEXTA-FEIRA (25)

Escola Professora Ronilza Cordeiro

Endereço: rua Lúcia Carvalho, 5417, bairro Teixeirão

Horário: 8h às 17h

Escola Chapeuzinho Vermelho

Endereço: rua João Paulo II, bairro Novo Horizonte

Horário: 13h às 17h

SÁBADO (26)

Escola Santa Marcelina (unidade Pedacinho de Chão)

Endereço: rua Belo Horizonte, 331, bairro Embratel

Horário: 9h às 13h

