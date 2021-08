Comissão de Segurança Pública convoca secretário da Sejus para explicar fugas de presídio de Ariquemes

O deputado Adelino Follador (DEM) pediu, nesta terça-feira (17), uma reunião da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa (ALE), onde foi aprovado a convocação do secretário de Estado da Justiça (Sejus), Marcus Rito, para comparecer na reunião da Comissão, marcada para a próxima terça-feira (24), que irá tratar de temas relativos a Segurança Pública do Estado, em especial o Presídio de Ariquemes.

Também foram convidados o promotor de Justiça de Ariquemes, Drº Tiago Lopes Nunes, o delegado Regional do Vale do Jamari de Polícia Civil, Drº Rodrigo Camargo, e o chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves, para, mais uma vez, discutir sobre as constantes fugas do Centro de Ressocialização de Ariquemes, que nesta terça-feira se repetiu, com a tentativa de fuga em massa.

“Precisamos de explicações sobre o porquê não se resolve os problemas como superlotação, falhas nas questões sanitárias, estruturais e de segurança”, disse Adelino.

Via assessoria/ALE