Comissão Especial dos ex-Territórios Federais – CEEXT portaria concedendo transposição a servidores de Rondônia

O Sindsef/RO informa que a Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima – CEEXT publicou nova portaria divulgando relação de servidores do Estado de Rondônia que tiveram aprovados seus pedidos de transposição para quadro federal.

Confira:

PORTARIA DE PESSOAL CEEXT/SGP/SEDGG/ME Nº 1.653, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DOS EX-TERRITÓRIOS FEDERAIS DE RONDÔNIA, DO AMAPÁ E DE RORAIMA – CEEXT, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no inciso I, artigo 1º, da Portaria nº 21.191, de 22 de setembro de 2020, combinado com o artigo 3º, inciso II do Decreto nº 10.020, de 17 de setembro de 2019, bem como no artigo 6º, inciso VI, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria nº 13.278, de 29 de maio de 2020, publicada no Diário Oficial da União, de 1º de junho de 2020, resolve:

Art. 1º Divulgar a relação dos servidores do Estado de Rondônia, constante no Anexo I, cujos pedidos de inclusão no quadro em extinção da Administração Pública Federal, fundamentados na Emenda Constitucional nº 60/2009, foram deferidos pela Comissão Especial dos ex-Territórios Federais de Rondônia, do Amapá e de Roraima – CEEXT.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

