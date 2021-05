Comissão realiza seminário sexta-feira, em Guajará-Mirim, para discutir zoneamento ambiental

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável realiza na próxima sexta-feira (28) seminário externo sobre “A política de zoneamento ambiental Municipal “. O evento vai acontecer na Câmara Municipal de Guajará-Mirim, no estado de Rondônia, às 9 horas.

Entre os expositores convidados estão o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Fernando Cesar Lorencini; o superintendente do Ibama em Rondônia, Antônio Vicente Cocco Cargnin; e a prefeita de Guajará-mirim, Raissa Bento, entre outros.

Ocupação do solo

O deputado Coronel Chrisóstomo (PSL-RO), que pediu o evento, lembra que Guajará-Mirim é o segundo maior município de Rondônia em extensão territorial e o oitavo em população.

“É fundamental a discussão do plano de zoneamento urbano da cidade entre os diversos atores interessados em alcançar a sustentabilidade ambiental, social e econômica do município, sempre em busca do equilíbrio entre a proteção do meio ambiente e o uso e a ocupação do solo”, observou.

Via Agência Câmara de Notícias