Como funciona a Lotofácil?

Uma das loterias mais tradicionais da Caixa, caiu no gosto dos brasileiros por conta da sua dinâmica simples de aposta, fazendo jus ao seu nome: Lotofácil.

Para jogar na Lotofácil basta escolher entre 15 a 20 dezenas, de um volante com 25 números disponíveis. Ganha quem conseguir marcar 11, 12, 13, 14 ou 15 números, podendo levar uma das faixas da premiação.

Quem tem dificuldade para escolher as dezenas pode optar pela modalidade de aposta, Surpresinha, cujo sistema realiza o palpite por você de forma automática.

Mas se você for do tipo de jogador que gosta de fazer uma fezinha com os mesmos números, pode optar pela Teimosinha, que permite participar de até 12 concursos, com um único jogo.

Sorteios da Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil, acontecem quase a semana toda, de segunda à sábado, sempre às 20h, pelo horário de Brasília. Podendo ser realizado no Auditório da Caixa (DF), no Terminal Rodoviário do Tietê (SP) ou em uma das localidades em que estiver passando o Caminhão da Sorte.

Resultados da Lotofácil

É possível verificar o resultado da Lotofácil, na transmissão ao vivo ou após o sorteio na página do Sorte Sorte, que mantém sempre atualizado os resultados mais recentes dos concursos, além de trazer informações e curiosidades sobre essa e demais loterias.

