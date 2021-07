Como Fux e o escritório da família de Barroso se uniram para blindar o Itaú em calote bilionário via CNJ

As falsas alegações contra a juíza:

A vergonhosa ‘instância Fux’

Decisão judicial não se discute, se cumpre. Essa máxima, repetida incansavelmente em debates jurídicos, parece valer para todos nós, exceto para o Banco Itaú, que conseguiu inovar quando o assunto são pendências financeiras nas quais ele é o devedor. O banco recorre exaustivamente, e quando não cabe mais recurso, ele recorre de novo. Mas esse tipo de manobra não serve para nós, mortais comuns. Afinal, quantos de nós poderia contratar a banca Barroso, Fontelles, Barcellos e Mendonça (BFBM) para defender nossos interesses? E quantos ainda contariam com a presteza e a coragem do ministro Luiz Fux, de picotar toda a legislação brasileira apenas para defender nosso patrimônio? Pois o Itaú conseguiu. Papéis emitidos pelo banco em 1973, adquiridos por uma empresa do Pará, passaram por três perícias contábeis e foram reconhecidos pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), avaliados em setembro de 2020 em R$ 2,09 bilhões. O dono das ações busca, há 18 anos, receber seus dividendos referentes a esses papéis, mas o banco vem sistematicamente sabotando o pagamento. Em 18 de setembro de 2020, após constatar o trânsito em julgado da ação, a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos, do Tribunal de Justiça do Pará, determinou o bloqueio judicial do valor nas contas do banco. E a decisão judicial não se discute, certo? Errado. O advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho do ministro do Supremo, Luís Roberto Barroso, apresentou reclamação disciplinar contra a juíza ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), órgão criado para averiguar conduta de magistrados, mas sem poderes para interferir em decisões judiciais. O sobrinho de Barroso disse que a juíza foi ‘parcial’, pois deveria ter comunicado o banco sobre o bloqueio, e mentiu, alegando que ela estava ‘levantando os valores’ que havia sido bloqueados, daí o pedido de tutela urgência feito a Fux, solicitando ainda o afastamento da magistrada do processo. Mas, Fux em tese não poderia fazer nada disso, exceto apurar, junto ao Tribunal de Justiça do Pará se a magistrada conduziu o processo com lisura. Porém, o ministro não queria saber de nada disso. Cassou a decisão da juíza, atuando como corregedor do CNJ, proibiu-a de atuar no processo até que sua interferência fosse julgada válida ou não pelo Plenário do CNJ. Em 6 de outubro ele levou o caso ao conhecimento dos demais conselheiros, e como não conseguiu validar sua chicana, após um pedido de vistas, Fux nunca mais pautou o caso, mantendo o processo suspenso, o banco sem pagar o que deve, e a juíza como suspeita. As manobras jurídicas criacionistas de Fux neste processo são escandalosas e deveriam ser alvo de ações por parte de entidades ligadas à magistratura e quem sabe até de investigação por parte da Polícia Federal contra o Banco Itaú, um caloteiro contumaz, e o escritório de advocacia que atua a favor do banco neste processo. Fux criou uma norma no CNJ apenas para favorecer o Itaú, já que não cabe ao Conselho alterar, cassar ou anular decisões judiciais, é praticamente uma instância recursal privada, um verdadeiro acinte ao Estado Democrático de Direito e a segurança jurídica, que foi jogada no lixo por um mero capricho do ministro, que tem estreitas relações com o Itaú, afinal, Fux é arroz de festa quando o assunto é mercado financeiro, palestras privadas para banqueiros e defesa do sistema bancário. Abaixo, as alegações que foram feitas pelo sobrinho de Luís Roberto Barroso contra a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos. É importante observar que elas foram repetidas por Fux, quando levou o caso ao conhecimento dos demais conselheiros. As mesmas queixas foram apresentadas à Corregedoria do TJPA, que julgou improcedente e manteve a magistrada no processo, aguardando apenas o desfecho do julgamento no CNJ. Sabendo da ilegalidade de sua decisão, Fux vem se recusando a pautar a reclamação, enquanto o banco segue tentando afastar a juíza ou declara-la suspeita, para que o processo seja redistribuído e o banco consiga mais tempo de calote.os advogados não foram impedidos pela juíza. O processo tramita em segredo de justiça a pedido do Itaú, e apenas as partes habilitadas podem acessar. O advogado que tentou ver o processo não tinha procuração, porém, o que tinha não apenas viu, como fotografou e encaminhou aos demais. Ou seja, não houve cerceamento de defesa. Fux mentiu aos conselheiros.Fux alegou que a juíza foi parcial na decisão por ela não ter comunicado o banco sobre o bloqueio nas contas. O Novo Código de Processo Civil determina exatamente o contrário, que o magistrado não deve comunicar a parte para evitar o esvaziamento das contas. E o Novo CPC foi redigido sob a supervisão de Fux. O ministro mentiu aos conselheiros.A juíza determinou o bloqueio em 18 de setembro de 2020, mas entre os dias 17 a 25 de setembro, o banco alegou que estava com ‘problemas de instabilidade’ entre seu sistema e o SISBAJUD, o que impedia o cumprimento de qualquer ordem de bloqueio. Todas tiveram que ser refeitas após o dia 25. Sem a juíza saber quanto havia sido bloqueado, ela não teria como dar uma liminar de levantamento, e estamos falando de, portanto, não é uma quantia que alguém vá sacar na boca do caixa. Fux mentiu aos conselheiros.o banco apresentou a reclamação disciplinar contra a magistrada Rosana Lúcia de Canelas Bastos ao CNJ e à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Pará, que já verificou todo o processo, e entendeu que a juíza agiu estritamente dentro da lei, e manteve-a à frente do processo, aguardando apenas a conclusão pelo CNJ. O vídeo da sessão chegou a ser apagado da página do CNJ no Youtube, sem nenhuma explicação, e foi repostado da mesma forma, em abril deste ano, após chamarmos a atenção para mais essa suspeitíssima manobra. Veja a partir de 1:45:56O caso da interferência criminosa de Fux foi revelado através de publicação no Diário da Justiça do Pará, quando a juíza Rosana Lúcia de Canelas Bastos publicou sua defesa. Ela foi acusada de negar, ao advogado Rafael Barroso Fontelles, sobrinho de Luís Roberto Barroso, acesso aos autos,; foi acusada de ‘não ter comunicado previamente o bloqueio’, o que vai contra o que estabelece o Novo Código de Processo Civil; e o mais grave, foi acusada de ter dado ‘liminar de levantamento dos valores’ que sequer haviam sido bloqueados, já que o SISBAJUD, sistema de bloqueios do judiciário, apresentou inconsistência apenas com o sistema do Itaú, entre os dias 17 a 25 de setembro. A ordem da juíza, que não foi cumprida, foi dada no dia 18. Tramita na justiça paraense a açãohá 18 anos. Trata-se de um acionista pessoa jurídica, que tem direito a receber, do Itaú, pouco mais de R$ 2 bilhões. Para ser exato,. A ação transitou em julgado em 2014, e desde então aguarda o cumprimento de execução, ou seja, o banco tem que pagar. O juiz original do caso, Célio Petrônio declarou-se suspeito alegando foro íntimo. O processo então foi redistribuído e a juíza, após ler os 10 volumes da ação que se arrastava há 18 anos, decidiu pelo óbvio, determinar o bloqueio judicial nas contas do Itaú no valor da dívida.O bloqueio foi determinado no dia 18 de setembro. Foram feitas buscas em 76 CNPJs do Itaú Unibanco S/A e Itaú Corretora de Valores Mobiliários e Câmbios S/A. Não foi encontrado um real sequer em todas as contas. Nada, zero. O bloqueio judicial é feito a partir do envio da comunicação do juiz ao Banco Central, que por sua vez comunica às instituições financeiras sobre os valores que precisam ser bloqueados em determinado CNPJ ou CPF. E isso é feito sem comunicar a parte, ou seja, o ‘bloqueado’ só sabe quando vai pagar uma conta e descobre que está sem saldo. O valor então é transferido para uma conta do Judiciário, e posteriormente os advogados do credor pode pedir o que a justiça chama de ‘levantamento’, que é feito através de um documento, assinado pelo juiz autorizando o saque da conta judicial. Só que nada disso aconteceu. Como misteriosamente o Itaú, segundo maior banco do país não tinha um mísero centavo sequer em suas contas, não teve nada bloqueado. Mesmo assim, os advogados do banco fizeram contato com a juíza, conforme detalha a publicação no Diário da Justiça:Neste ponto vale ressaltar que na reclamação do Itaú feita ao CNJ, o banco alega que “não foi comunicado do bloqueio” e a juíza explicou didaticamente aos advogados que:No dia 25, prossegue o relato, a magistrada recebeu os advogados do Banco Itaú e os representantes do acionista credor. E ela conta:No dia 24, um dia antes da audiência com os advogados a magistrada havia recebido uma ligação de Brasília, mais precisamente do gabinete do ministro Luiz Fux:No dia. 30, os advogados do banco encaminharam um email onde alegavam que o dinheiro estava “disponível”, o que nunca ocorreu. Além do email, encaminharam telas de sistema que mostravam exatamente o contrário. Confira abaixo as imagens:Via Painel Político