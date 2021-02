Como jogar a roleta online

Os jogos de cassino tem esse poder de fascinar e desafiar as estratégias e o raciocínio lógico dos jogadores, por isso conquistam cada vez mais admiradores.

Sobretudo se o jogador já sabe qual tipo de jogo mais se identifica e gosta, pois existe uma versão e modalidade de jogo para todos os gostos e perfis de jogadores, sejam os com conhecimento básico ou o nível mais avançado.

Se tratando dos jogos clássicos com maiores buscas, a roleta é com certeza um jogo impressionante e que exige muita atenção, intuição e certa dose de ousadia por parte do participante.

O que preciso saber para jogar a roleta?

Muitos jogadores se perguntam o tempo todo quais habilidades precisam ter para vencer uma partida da roleta e qual é o valor do prêmio?

Primeiramente você deve decidir qual tipo de roleta deseja jogar e qual das versões quer jogar: a roleta no cassino presencial ou a roleta online.

Os principais tipos de roletas disponíveis nos cassinos são: a roleta americana, a roleta europeia e a roleta francesa.

A roleta americana se diferencia das demais na quantidade de casas na roda, no total são 38 casas, duas com 00 e o restante com os números de 1 a 36. Há a presença de 1 crupiê dirigindo o jogo.

Nesse sentido, a roleta europeia é parecida com a roleta francesa, porque tem as regras similares, a roda e o tabuleiro também se parecem, entretanto somente 1 crupiê participa do jogo.A roleta europeia apresenta 36 números e somente um 0.

Presente em muitos cassinos luxuosos pelo mundo, a roleta francesa tem as casas numeradas de 0 a 36, o jogo é dirigido por 3 crupiês e tem regras específicas como prisão e redenção quando a bola cai na casa 0.

Roleta online

Jogar a roleta online é muito simples e divertido, as regras são as mesmas do cassino físico, você só precisa escolher o seu número e cor da sorte para apostar.

As variações da roleta online são: Roleta Americana Clássica, Roleta Europeia, Roleta Europeia Clássica e Spin the Wheel.

A Roleta Americana Clássica é um desses jogos que você se entusiasma a cada nova jogada, para começar a jogar você clica no valor que deseja apostar, na tela aparecerá o tabuleiro e a roleta, assim como os botões Repetir e Girar, depois é só dar um click em girar para o jogo começar.

Enquanto ao aventurar-se com a Roleta Europeia você terá várias chances de ganhar em qualquer uma das 37 casas, os números aparecem fora de ordem. O número 0 tem a cor verde e os demais números de 1 a 36 na cor preta ou vermelha.

Assim como a Roleta Europeia Clássica que além de ter 37 números na roleta, te permite duplicar as apostas com um só click, ela conta com excelentes pagamentos.

Por último temos a Roleta Spin the Wheel, um jogo de interface versátil e com ótimos efeitos sonoros, se você gosta de viver grandes emoções.