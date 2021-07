COMUNICADO – Ação do Adicional Noturno

O Sintero comunica aos seus filiados e filiadas que receberá as folhas de pontos e declarações dos interessados em serem contemplados com a ação do Adicional Noturno (nº 0023027-74.2010.8.22.0001) até o dia 15/07/2020, portanto, quinta-feira.

Destaca-se que a documentação se faz necessária para comprovação da atuação dos servidores e servidoras após às 22h, entre os anos de 2008 a 2020. Os documentos devem ser recolhidos e entregues diretamente nas Regionais do Sintero ou na Sede Administrativa da entidade, em Porto Velho.

Em casos de dúvidas e maiores informações, entrem em contato através do telefone (69) 3217-8600 ou diretamente com os Diretores da Executiva e Regionais do Sintero, por meio dos números disponíveis em: http://sintero.org.br/page/diretoria

assessoria