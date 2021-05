Confederação Brasileira de Futebol altera data de estreia do Porto Velho na Série D

A mudança ocorreu a pedido da diretoria do União de Rondonópolis-MT, que optou por atuar no domingo

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) alterou nesta quinta-feira a data de estreia do Porto Velho na Série D do Campeonato Brasileiro 2021. A partida contra o União de Rondonópolis-MT estava marcada para ocorrer no dia 5 de junho (sábado), porém foi alterado para o dia 6 de junho (domingo) no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis.

A mudança ocorreu a pedido da diretoria do União de Rondonópolis-MT, que optou por atuar no domingo.

Estreante na Série D, o Porto Velho entra em campo no dia 6 de junho, às 15 horas (horário de Rondônia), contra o União de Rondonópolis-MT no estádio Luthero Lopes.

Via Futebol do Norte