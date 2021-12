Confira detalhes do pedido de reajuste de 40% para PF, PRF e Depen

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, entregou ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro Paulo Guedes, na última segunda-feira (13/12), o projeto que prevê a reestruturação, bem como a recomposição salarial, para os servidores da PF, PRF e Depen.

De acordo com os Ofícios obtidos com exclusividade pela equipe de jornalismo do Direção Concursos, Bolsonaro e Guedes receberam a estimativa do impacto orçamentário para que a reestruturação seja inclusa no orçamento para 2022.

Os ofícios apontam o custo total de R$ 2,8 bilhões para que as carreiras policiais e administrativas da PF, PRF e Depen sejam reestruturadas.

Saiba mais no Direção Concursos, parceiro do Metrópoles.

foto ilustrativa