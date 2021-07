Confira o placar dos jogos da rodada deste fim de semana

Entre os principais jogos desta segunda-feira (19), teremos, pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 20h, América-MG e Sport. Pela Série C, também às 20h, Paraná e Novorizontino e pela Série D, às 17h, Águia Negra e Uberlândia

E vamos começar com os principais resultados deste domingo (18):

– Série A do Campeonato Brasileiro: o Cuiabá venceu a Chapecoense por 3 a 2. O Palmeiras foi até Goiânia e derrotou o Atlético por 3 a 0. O Flamengo viajou até Salvador e goleou o Bahia por 5 a 0, com direito a três gols de Gabigol. No clássico gaúcho, o Internacional bateu o Juventude por 1 a 0 e no duelo paulista, Bragantino e Santos ficam no 2 a 2.

– Série B do Campeonato Brasileiro: Vasco da Gama e Náutico empatam em 1 a 1. O CRB derrotou o Vila Nova por 2 a 1.

– Série C do Brasileirão: o Volta Redonda venceu Floresta por 1 a 0. O Ituano bateu o Ipiranga por 2 a 1 e o Ferroviário derrotou Manaus por 1 a 0.

Ainda neste domingo, tivemos o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Na sua corrida principal, a vitória foi do britânico Lewis Hamilton, que venceu em casa com a Mercedes. Em segundo chegou o monegasco da Ferrari, Charles Leclerc, e em terceiro, o finlandês da Mercedes Valtteri Bottas. Max Verstappen abandonou ainda na primeira volta.

Entre os principais jogos desta segunda-feira (19), teremos, pela Série A do Campeonato Brasileiro, às 20h, América-MG e Sport. Pela Série C, também às 20h, Paraná e Novorizontino e pela Série D, às 17h, Águia Negra e Uberlândia.