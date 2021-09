Confira o resultado de Aprovados nas provas objetivas e subjetivas do Processo Seletivo de Estágio 2021 O resultado definitivo do concurso estará disponível na data provável de sexta-feira (01/10/2021)

Já estão disponíveis os resultados dos aprovados em todas as provas objetivas e a lista provisória de aprovados das provas subjetivas de Administração, Direito e Tecnologia da Informação.

Consulte os resultados aqui: https://www.prt14.mpt.mp.br/info/estagiarios

Resultado Provisório de Aprovados da Prova Subjetiva (Administração, Direito e Tecnologia da Informação)

Resultado Provisório de Não Aprovados da Prova Subjetiva (Administração, Direito e Tecnologia da Informação)

Resultado de Aprovados da Prova Objetiva

Anulação e Convocação para Prova Subjetiva – Comunicação Social

⚠️ ATENÇÃO: Em virtude de erro do sistema eletrônico, a Coordenação do Processo Seletivo de Estágio da PRT da 14ª Região vem comunicar a anulação da prova subjetiva de Comunicação Social e novo dia e horário para sua realização. Os candidatos aprovados na prova objetiva estão convocados para realizar nova prova subjetiva de Comunicação Social no dia 28/09/2021 (terça-feira), às 11h (horário de Rondônia) e 10h (horário do Acre).

RECURSO

O prazo final para recurso para os candidatos de Administração, Direito e Tecnologia da informação é dia 27.09.2021, 23:59

O prazo de recurso para as provas subjetivas de Comunicação Social será o primeiro dia útil posterior à divulgação.

RESULTADO

Fique atento: O resultado definitivo do concurso estará disponível na data provável de sexta-feira (01/10/2021).

Em caso de dúvidas ou maiores esclarecimentos você pode escrever para a Divisão de Gestão de Pessoas pelo e-mail: [email protected]

MPT/RO|AC